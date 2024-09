Pedro G. Romero, Premio Nacional Artes Plásticas: "Lo que Rosalía ha hecho por el flamenco no lo ha hecho ni la UNESCO"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista Pedro G. Romero, galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas, ha asegurado que lo que Rosalía "ha hecho por el flamenco" no lo ha conseguido "ni la UNESCO" con el reconocimiento del género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"Cada vez que mete (Rosalía) tres palmas o cinco compases de bulería en un tema que escuchan tantos millones de personas, como la gente no sabe muy bien lo que es el flamenco, pues se dispara. El caso es que se dispara en todos sitios el interés por el flamenco gracias a Rosalía. Ella tiene grabado muchas cosas de flamenco y no lo saca porque está en una máquina de producción que ya está en otro nivel, pero ella siempre lo lleva a gala. Al principio los flamencos lo recibieron con cierto resquemor, ahora no hay ningún problema porque lo que Rosalía ha hecho por el flamenco no lo ha hecho ni la UNESCO", ha explicado el galardonado, amigo de la artista catalana, en una entrevista con Europa Press.

Aunque Pedro G. Romero ha asegurado que "no fue nada", ha relatado que le mencionó a Rosalía, en el año 2018, la existencia de 'Flamenco', una novela del siglo XIII en la que ella basaría su disco 'El mal querer' después.

"Rosalía era una artista increíble y súper buena amiga. Cuando colaboró en mi película también se lanzó, es un fenómeno brutal, es una cosa... Estar ahí en la cultura de masa... Muchas veces me reconocen por ahí y dicen: '¡Es el de Rosalía!'. Y en realidad no fue nada, fue un comentario que le hice a Rosalía, y ella fue tan perspicaz de irse, comprarse el libro, leérselo y convertirlo en una especie de fetiche de su producción. Sigue siendo una amiga estupenda y una artista estupenda, me da mucha alegría su trabajo", ha añadido el sevillano.

El artista ha recibido este viernes 20 de septiembre el Premio Nacional de Artes Plásticas que otorga el Ministerio de Cultura a propuesta del jurado, que ha destacado a Romero "por una trayectoria consolidada cuya obra artística, intelectual y material, abarca múltiples campos de sentido y formatos aparentemente opuestos (escultura, cine, producciones archivísticas, performances, etc.), integrando las prácticas curatoriales y de investigación en su quehacer artístico".

En ese sentido, él ha asegurado que recibe el galardón como un "reconocimiento individual" pero también colectivo del contexto de artistas del que forma parte.

"En mi trabajo la palabra 'colaborativo' se queda corta, es un trabajo que siempre es una producción colectiva. Entonces, esta tarde sé que hay muchas fiestas organizadas en mi nombre, en Sevilla, y eso me pone contento, sí (...) Siempre he reivindicado mucho todo este trabajo colectivo, la idea de una situación", ha explicado.

Su obra gira, mayoritariamente, en torno a los pilares que son la iconoclastia y el flamenco, aunque ha reconocido que últimamente está volcado en la idea de "qué significa lo popular" y la forma en la que muchas veces se presenta como algo "opuesto" a la "alta cultura".

"Del flamenco he aprendido a cómo se puede estar en el centro y ser marginal a la vez, cómo se puede ser central y periférico. Cómo el flamenco en Andalucía, que a la vez que es hegemónico y que todos los políticos se llenan la boca con el flamenco diciendo que está en tantos lados, siendo una maravilla para los turistas, a la vez sigue siendo un arte en los márgenes. Emilio Caracafé es uno de los artistas que más puedo admirar y sigue viviendo en su casita de las Tres Mil Viviendas de Sevilla", ha concluido.

El jurado ha considerado asimismo "los hitos destacados en su carrera el pasado año 2023, con exposiciones referenciales como 'popular' (octubre 2023 - abril 2024), IVAM, Valencia, 'A de Archipiélago' (junio - septiembre 2023), en Es Baluard, Palma de Mallorca o piezas fílmicas como 'Lo que va por debajo' (2023-2024) MACBA, Barcelona".