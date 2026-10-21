Puente tacha de "dictadura" a la Junta de Castilla y León por "decidir" en la dirección artística de películas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de "dictadura" a la Junta de Castilla y León después de que la Consejería de Cultura, dependiente de Vox, vetara las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

A través de un mensaje en su cuenta de 'X', el también secretario general del PSOE de Valladolid ha acusado al Gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco de intervenir en la dirección artísticas de películas como en las dictaduras.

"Yo pensaba que la dirección artística de una película solo la decidían los gobiernos en las dictaduras. Va a ser verdad que en España hay una dictadura, pero en Castilla y Léon concretamente", ha expresado, en referencia a la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) estableció el pasado 9 de octubre los requisitos para solicitar las subvenciones para realizar largometrajes. Es ahí, donde se recoge el veto a las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

CRÍTICAS TAMBIÉN DESDE EL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha llamado a "defender la libertad para crear" tras conocer el "intento de censura" por parte de Vox con el veto a las ayudas al cine en la Comunidad para películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico".

"¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?", ha cuestionado Martínez en una publicación de su perfil de la red social 'X'.

El líder socialista ha rechazado esta cláusula para "excluir" las mencionadas películas y ha advertido de que para Vox "el derecho de libertad de expresión y creación artística que consagra la Constitución es demasiado progresista".