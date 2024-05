El Reina Sofía modifica el título de un ciclo tras las críticas de la Embajada de Israel por "llamar a aniquilación"

Archivo - Entrada, en la fachada Sabatini, del Museo Reina Sofía, a 8 de septiembre, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Utilizaba como título el polémico lema 'Desde el río hasta el mar'

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha modificado el título de su ciclo de actividades, anteriormente 'Desde el río hasta el mar', a 'Encuentros de pensamiento crítico. Solidaridad internacional con Palestina' tras las críticas de la Embajada de Israel en España y "algunos sectores de la sociedad civil" por tener una "connotación ofensiva", según ha explicado el Museo en un comunicado.

"Algunos sectores de la sociedad civil han señalado que el título dado a una de las actividades de esta temporada conllevaba una connotación que resultaba ofensiva para ciertas comunidades. Como institución pública cuyo objetivo es precisamente buscar espacios de encuentro a través de la cultura y del debate intelectual, el Museo Reina Sofía ha decidido aportar un nuevo título que define el programa de forma clara", ha informado el Museo en un comunicado.

Precisamente, la Embajada de Israel criticaba que el uso del polémico lema llamaba "a la aniquilación", aunque el museo negó en su momento alentar, "en ningún caso" a la guerra o a la violencia, según puntualizaban posteriormente en su página web.

Aunque tras la llamada de atención el Reina Sofía añadía en su página web una aclaración, recogida por Europa Press, en la que llamaban al "respeto a la vida" y aseguraban que en "ningún modo" el ciclo aboga por "la desaparición del Estado de Israel", finamente han optado por un nuevo título.

Precisamente, el Museo ha recalcado que la intención del programa es "resaltar la multiplicidad de voces" desde diferentes manifestaciones artísticas que se exponen en la actualidad en el museo para contribuir a la comprensión de la situación actual en Oriente Medio, y que abordan el pasado y presente de la situación política en esta área geográfica.

Además, señalan que una de las obras centrales, 'Chronique d'un assasinat' de Amos Gitai, da voz al artista israelí Amos Gitai (Haifa, 1950), en cuya obra se aborda el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, un "hecho histórico" que "conmocionó al mundo"

El ciclo, que el Museo ha subtitulado 'Solidaridad internacional con Palestina', consiste en una serie de actividades desde este 8 de mayo al próximo 30 de septiembre que tienen como objetivo ser "un grito al cese de la guerra y el genocidio en la región del Máshreq".

"POÉTICO LEMA"

Otra de las críticas que recibió el Museo fue por parte de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) que aseguraban que 'Desde el río hasta el mar' es un lema que "valida la causa de organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea como son Hamás, Yihad Islámica y el Frente Nacional de Liberación para Palestina (FPLP)" y que se trata de un lema considerado antisemita por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Por su parte, el Museo Reina Sofía explicaba en su web que se trata de un "poético lema" usado desde los años 60 como reivindicación de la libertad y la igualdad de derechos de los palestinos y que está referido geográficamente al área entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

UN CICLO ATRAVESADO POR "LA REIVINDICACIÓN"

El programa de 'Desde el río hasta el mar' comprende conferencias -como la de la politóloga francesa feminista y antirracista Françoise Vergès-, conversaciones, encuentros con artistas palestinos -como Yazan Khalili-, cápsulas sonoras, una publicación de la confederación de museos L'Internationale, o la sexta edición del Picnic del barrio, atravesada por "la reivindicación" de que finalice la guerra en Gaza, según asegura el museo.

Asimismo, el ciclo tiene como pieza dos obras incluidas recientemente en la Colección del Museo y que abordan el pasado y presente de la guerra en Palestina: 'Chronique d'un assasinat' de Amos Gitai y 'At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other' de Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme.