Los Reyes presidirán el 30 de octubre la presentación de la 24ª edición del Diccionario de la lengua española

El Rey Felipe VI preside la reunión del patronato de la Fundación Pro Real Academia Española - Nacho Valverde - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia presidirán el próximo viernes, 30 de octubre, la presentación de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), según ha informado la Real Academia Española.

En el acto, que se celebrarán en la sede de la Real Academia Española, intervendrán el director de esta institución y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, y la académica Paz Battaner, directora de esta edición del diccionario. También participarán en la presentación los directores y presidentes de las otras 22 academias de la lengua española alrededor del mundo que componen la asociación.

El Diccionario de la lengua española es una obra elaborada por la Real Academia Española en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Para Muñoz Machado, esta obra representa "el trabajo colectivo de todos los países hispanohablantes y recoge no solo la lengua de Castilla, sino también las particularidades lingüísticas de cada uno de ellos".