Ron Lalá: "El sentido del humor corre peligro y está cercado por los 'bienpensantes'"

Publicado 01/08/2019 15:42:01 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía de teatro Ron Lalá estará en los madrileños Teatros del Canal desde este 1 de agosto hasta el 18 de agosto con su espectáculo 'Crimen y telón', una fábula distópica dentro de 20 años en la que el teatro 'ha muerto' y las artes están totalmente prohibidas.

"No creo que el teatro corra peligro, pero sí que está en riesgo el sentido del humor. En estos tiempos, la comedia y el humor están cercados por los bienpensantes, la censura y autocensura y el pensamiento único, que todo lo aplana", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el dramaturgo y miembro de la compañía Álvaro Tato.

Para Tato, son compañías como Ron Lalá y cómicos actuales los que deben asumir el papel de "herederas" de otras compañías como Els Comediants o Els Joglars, reivindicando "el papel de la comedia para dudar sobre el poder". "Si eso se estrangula, corremos un peligro como sociedad. Más ahora en el que parece que no se puede ni postear en redes sociales algo que se salga un poco de la norma", ha criticado.

En cualquier caso, Tato admite que el modo de hablar de la actualidad de Ron Lalá es la de "hacer pactos". "No nos autocensuramos, pero por ejemplo le damos vueltas a las cosas para que no sean tan evidentes. ¿Cómo hablar de la situación artística en España ahora? Podríamos hacer un panfleto, pero no usamos esa fórmula", ha señalado.

Para Miguel Magdalena, director musical de la compañía, el riesgo de que las artes desaparezcan no es tal hoy en día. "Es un contexto para hablar de la muerte del teatro, pero eso nunca va a pasar porque el arte solo desaparecerá cuando desaparezca el ser humano", ha añadido.

'Crimen y telón' es "un thriller musical cómico con gotas de ciencia ficción". "Lo que viene a ser un total desafío al género: un degénero negro", ha bromeado Tato, quien recuerda que a raíz de una pregunta "a modo de juego" --¿para qué sirve el teatro?-- van contestando a otras cuestiones relacionadas con las artes escénicas.

"¿Es operativo el teatro en una sociedad tan hipertecnificada y mediata? ¿Sigue teniendo su valor e importancia?", ha cuestionado el actor y dramaturgo, reivindicando también la vigencia del teatro clásico.

"En un mundo que es cada vez más evanescente, más gentrificado y cada vez todo más barato, sobre todo en el sentido moral y ético, se necesita echar la vista atrás a los versos de Lope, Shakespeare o Calderón para vivir una experiencia humana real y contraria al 'low cost'" ha asegurado.

Como en anteriores espectáculos de Ron Lalá, la música sirve de nexo de unión y acompaña el relato de este peculiar thriller. "Es una seña de identidad, al igual que usamos un lenguaje vivo, cercano y popular para acercarse al público, empleamos la música de la misma manera", ha concluido Magdalena.