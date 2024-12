Teatros del Canal estrena 'Todos Pájaros' de Wajdi Mouawad, una metáfora "terrorífica" del conflicto palestino-israelí

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Teatros del Canal ha presentado este martes la nueva producción 'Todos Pájaros', un texto del dramaturgo libanés Wajdi Mouawad, dirigido por Mario Gas, que acogerá a partir del próximo jueves, 5 de diciembre, y en el que se expone metafóricamente el conflicto palestino-israelí.

"Es una metáfora terrorífica de todo el desentendimiento que hay entre los seres humanos. Es un texto de rabiosa actualidad por ese conflicto palestino-israelí, que se emplea como metáfora de las fagocitaciones, los pensamientos históricos entre comunidades y gente que parece que son diferentes. Mouawad aboga porque todos son pájaros", ha comentado en rueda de prensa el dramaturgo Mario Gas.

Gas ha explica que es un texto del que no te puedes "sustraer" y confía en que la obra "impacte" en el público, igual que pasó con él. "Me dió muchas ganas de ponerlo en escena. Me atrae mucho el texto", afirma.

El dramaturgo ha asegurado que Mouawad es "uno de los directores teatrales más profundos que existen" y ensalza su vocación de contar las historias "con un lenguaje potente y directo", especialmente tras huir del Líbano a París cuando era un niño por los conflictos civiles. "Utiliza la metáfora y la poesía en sus historias, pero al mismo tiempo entra muy directamente y muy duramente a partir de lo que él conoce y ha sufrido en su piel como niño libanés", ha señalado Mario Gas.

"Lo que persigue es demostrar que todas las separaciones, las aniquilaciones, todos los fundamentalismos, las identidades que se desarrollan por caminos falsos no son más que impedimentos para que todos nos entendamos y seamos lo que somos, en definitiva diferentes pero muy muy iguales", ha recalcado Gas.

El elenco de la obra estaba encabezado por Núria Espert, quien tuvo que abandonar el proyecto por problemas de salud, y en su lugar estará Vicky Peña que ha reconocido que todos se quedaron "desolados" al enterarse de la noticia. "Yo ya estaba en el reparto de la obra, pero este papel me llega de rebote. Cuando sucedió lo del incidente con Núria, todos nos quedamos desolados de no poder contar con ella naturalmente, porque Núria es una grandísima actriz y una persona indispensable", ha afirmado.

Peña estará acompañada por Manuel de Blas, Pere Ponce, Candela Serrat, Aleix Peña, Pietro Olivera, Lucía Barrado, Nuria García, Juan Calot y Anabel Moreno. La obra permanecerá en los Teatros del Canal hasta el 29 de diciembre, salvo el 24 y 25.

'Todos Pájaros' está producida Pilar de Yzaguirre, que ha recordado que el proyecto debía haberse puesto en escena hace cuatro años, pero las dificultades impidieron su estreno hasta ahora. "Ha sido muy costoso. No entiendo por qué a veces en este país, las cosas que son buenísimas tardan tanto en salid adelante", ha señalado.