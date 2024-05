Telmo Irureta, sobre la ley contra el proxenetismo: "Invito a la gente a pensar y empatizar. No todo es blanco o negro"

El actor llega al Teatro Fernán Gómez con su obra 'Sexpiertos' y afirma que le gustaría trabajar con Almodóvar y con Candela Peña

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El actor Telmo Irureta, ganador en 2023 del Premio Goya a mejor actor revelación por 'La consagración de la primavera', ha "invitado" a la sociedad a "pensar e intentar empatizar" con las personas, en relación a su opinión sobre la proposición de ley socialista contra el proxenetismo que ha sido rechazada esta semana por el Congreso.

"Cuando nos metemos en temas de política me da un poco de miedo, porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se entiende. Yo solo invito a la gente a que piense y a que intente empatizar o entender más a las personas. No todo es blanco o negro", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno este jueves de su obra teatral 'Sexpiertos' en el Teatro Fernán Gómez.

El actor ha señalado que en cuestiones políticas hay "muchos grises y complicaciones". "Hay cosas que no son tan fáciles de decidir", ha añadido Irureta, que en la gala de los Goya de 2023 protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la gala de los Goya por un discurso que terminó con un contundente: "las personas con discapacidad también existimos y también follamos".

Tras recibir el 'cabezón', el intérprete defendió la figura de las asistentes sexuales para las personas con diversidad funcional -no regulada en España- si bien precisó que él nunca había recurrido a ella porque ha optado por la prostitución. "No puede desaparecer", subrayó.

En relación a aquellas palabras en los Goya, lamenta que ha habido parte de la sociedad que no ha entendido, "o no ha querido entender", lo que quiso decir, pero prefiere quedarse con los apoyos recibidos. "He hecho muchas entrevistas en las que me han preguntado mi opinión acerca de los derechos sexuales y los asistentes sexuales y yo he defendido lo que pensaba. Ha habido gente que no lo ha entendido o no ha querido entenderlo, pero mucha gente me ha apoyado", ha comentado, antes de rematar diciendo que "tener 'haters' tampoco está mal".

"Todos podemos hablar de todo, pero hay temas que cuando tú sí los has vivido tienes una ventaja. Entonces, igual puedes dar visibilidad y que alguien se sienta identificado. Si yo hubiera visto en mi infancia o adolescencia cuerpos como el mío en las películas, me hubiera ayudado a sentirme mejor o a tener menos complejos y a quererme más", ha explicado.

En este sentido, recalca que saber que puede ayudar a alguien con sus actuaciones o sus discursos le "anima" a seguir en el sector. Pese a ganar el Goya, Telmo Irureta asegura que "todavía" sigue siendo "el pobrecito y el discapacitado", aunque agrega que ahora es "el discapacitado con Goya". "El Goya es un plus. Me gusta más ser el discapacitado con Goya que sin Goya", ha bromeado.

"Hasta ahora no ha habido mucho cambio, pero ahora soy más visible y he empezado a notar que ahora sí se acuerdan de mi cuando ven a un personaje con discapacidad", ha indicado.

'SEXPIERTOS', UN CAMINO DE "SONRISAS Y LÁGRIMAS"

La obra 'Sexpiertos' se podrá ver en el Teatro Fernán Gómez hasta el próximo 9 de junio. Telmo Irureta escribió dicha producción en 2021, junto con Kepa Errasti, y desde entonces han girado por España con la obra, en la que colocan a parte del público en sillas de ruedas para "empatizar" con Nicolás, interpretado por el actor.

"El tema de las sillas está muy bien para empatizar. Porque ya te colocas en un sitio nuevo, parecido al del personaje que interpreto yo y que tiene parálisis cerebral. No soy yo, pero se parece mucho a mí", explica.

Irureta destaca que la obra gusta al público porque "hay mucha comedia", aunque añade que también hay "momentos más serios", por lo que el público también se emociona. "Es un camino de sonrisas y lágrimas", bromea. 'Sexpiertos' ha ganado en 2023 el Premio Max a la mejor producción y también el XXIV Donostia Antzerki Saria.

"El humor ayuda mucho para tratar ciertos temas. En unos momentos te puede hacer sentir menos incómodos o incomodar más. El humor me gusta mucho y es un buen camino para no quedarte como la víctima porque el victimismo también cansa", ha comentado.

'Sexpiertos' también está protagonizada por Aitziber Garmendia y, como relata Telmo Irureta, cuenta la historia de dos personas que se conocen en un ascensor que se queda bloqueado y que les lleva a hablar de sus "miedos, deseos y soledad". "La obra habla mucho de sexualidad y de discapacidad, que es algo que la gente no ha vivido y yo puedo contárselo en primera persona y eso puede ayudar al público a romper esquemas y tabúes", ha comentado.

Por último, Telmo Irureta desvela que le "encantaría" trabajar con Almodóvar, con quien ha coincidido en algún evento pero no han hablado, y también le gustaría compartir proyecto con Candela Peña. "He visto muchos trabajos de ella y siempre me ha gustado. Como ella suele lanzar indirectas directas, pues yo también", ha sentenciado.