El Thyssen-Bornemisza presenta una exposición de "mala pintura" de Robert Nava

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta este 11 de mayo una exposición de 17 obras del estadounidense Robert Nava (1985), a quien se le asocia con el término 'bad painting' ('mala pintura' en castellano) por ser autor de piezas que "desafían los cánones clásicos del buen gusto", según explica el Museo.

La muestra, comisariada por Guillermo Solana, se trata de la primera monográfica del artista en un museo con una selección de piezas de gran formato, entre las que se encuentran 'Volador con castillo a la espalda' y 'Tormenta en el río Rojo' y que se podrán visitar hasta el próximo 22 de septiembre.

Así, las obras que forman parte de la exposición pertenecen a su producción más reciente, entre 2019 y 2024, periodo en el que su pintura se caracteriza por ser "más pictórica, rica y vigorosa", con rasgos "en cierto modo infantiles", en las que se invita al espectador a "a meditar sobre la pérdida de la inocencia y su recuperación".

Entre las referencias de Nava se encuentra el arte prehistórico y egipcio, la cultura precolombina, los dibujos animados y los artistas Jean-Michel Basquiat y Cy Twombly.

Robert Nava comenzó a interesarse por el arte y a pintar de manera académica a edad temprana, en 2008 obtuvo el título de Bellas Artes en la Universidad de Indiana y, años más tarde, en 2011, estudió un Máster en Bellas Artes en la Universidad de Yale. Actualmente, su obra forma parte de las colecciones del Musée d'Art Moderne de París, el Art Institute de Chicago, el Institute of Contemporary Art de Miami, el Museum of Contemporary Art de San Diego, el Museum of Fine Arts de Houston y el Zuzeum Art Center de Riga, y ha sido expuesta en varias muestras individuales en ciudades como Londres, Nueva York y Seúl.