Urtasun niega "ideología" en sus políticas y recuerda que la gente del mundo de la cultura "vota lo que le da la gana"

Reclama al PP "cerrar las puertas" de las instituciones a Vox para evitar la censura cultural

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este jueves en el Senado que no ha hecho "exposiciones ideológicas" durante este tiempo al frente de su departamento y ha recordado que la gente del mundo de la cultura no es exclusivamente de izquierdas, porque "votan lo que les da la gana".

"Mis planteamientos no han sido ideológicos, sino cosas que defiendo y que a veces a alguna gente le puede sorprender o pueden ser más polémicas que otras. Pero a nadie le sorprenderá que llegue un nuevo ministro y venga con ideas nuevas", ha defendido en su primera comparecencia en la Comisión de Cultura de la Cámara Alta.

También ha reiterado que no considera que la cultura sea de personas "de izquierdas", puesto que España es "un país democrático" y la gente "vota lo que le da la gana". Así, ha apuntado que en el sector hay personas "de izquierdas, de derechas o de centro", si bien recordado las "diferencias sustanciales" cuando ha gobernado el Partido Popular.

En este sentido, ha señalado que durante varias legislaturas no ha habido Ministerio de Cultura como tal o los presupuestos del sector fueron "recortados". "Esto ha cambiado ahora y la cultura en estos momentos se está convirtiendo cada vez más en una política de Estado", ha afirmado.

No obstante, el ministro ha reclamado al PP "cerrar la puerta de las instituciones" a Vox para evitar más casos de "censura" en el sector. "Les invitaría a dar un paso más, que es no permitir a Vox que haga lo que hace en la cultura", ha instado a la senadora del Grupo Popular, María José Ortega, quien a su vez también ha afeado a Urtasun que los casos de censura también se han dado con Gobiernos de izquierdas.

Así, Ortega ha instado al ministro a "no entrar" a valorar caso por caso de censura, sino a "superarla", porque "los extremismos no son buenos para nada" en política. "Hay cantantes a los que se ha suprimido del cartel porque sus letras no encajaban en lo que otras líneas pensaban", ha destacado la senadora popular.

Las palabras de Urtasun respecto a la "censura" de Vox han sido defendidas por otro senadores como el de Compromís, Enric Morera, quien ha recordado cómo la formación de Santiago Abascal aplica la "filosofía de cultura blanca" para "suprimir todo lo que no considera blanco". Por parte de la senadora socialista Marta Jorgina Saavedra, también se ha apuntado que el PP está "potenciando la censura" al compartir ayuntamientos con Vox.

LA LEY DEL CINE, "PRONTO"

Durante su intervención, Urtasun también ha detallado algunos de los avances de su departamento, especialmente en el plano legislativo, donde ha asegurado se están "ultimando los detalles" de la nueva Ley del Cine que "irá pronto" al Consejo de Ministros. De este nuevo texto ha asegurado que tendrá su "compromiso de proteger" a los productores independientes.

También ha calificado de "necesaria" la puesta en marcha de una nueva Ley de Patrimonio y ha insistido en la importancia de que la cultura se sitúe "en el centro de la transición ecológica". "La cultura no puede quedarse al margen de los problemas del cambio climático", ha apuntado.