Agustín Martínez (Carmen Mola) descubre a los españoles en campos nazis en islas del Canal: "Hay que quitarse complejos"

ALDERNEY (CANAL DE LA MANCHA), 28 Ene. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Paula Cano) -

El escritor Agustín Martínez, que forma parte del trío Carmen Mola, publica 'El esplendor' (Planeta), una novela en la que descubre e investiga la historia de los españoles que llegaron a los campos de concentración nazis en las islas del Canal de la Mancha, a través de una trama de suspense e intriga. "Hay un trabajo de quitarnos los complejos", ha explicado el autor en una entrevista con Europa Press desde la isla de Alderney, donde ubica la novela.

Precisamente, sobre la memoria en España, Martínez cree que hay que continuar recuperando las historias de aquellas personas represaliadas durante la Segunda Guerra Mundial y exiliados por el franquismo que han muerto en diferentes lugares.

"Ya no sólo qué pasó con estos presos republicanos que fueron a parar a algunos a campos de concentración en Europa, pero qué pasó también con las cosas que sucedieron en España. Hay todavía un trabajo de quitarnos los complejos. Dejar de pelearnos por cosas que no tienen demasiado sentido y saber qué pasó, qué ha pasado con nuestra historia, qué ha pasado con españoles que han muerto en diferentes lugares, algunos en España, otros en campos de concentración", ha reiterado.

"ES IMPOSIBLE SEGUIR ADELANTE SIN TRABAJAR EN LA MEMORIA"

Por eso, el autor insiste en que es "imposible" seguir hacia adelante en la historia sin haber hecho antes un trabajo de memoria y asegura que intentar "rechazar" o "enterrar" el pasado "genera más dolor", algo que está muy presente en la sociedad actual.

"Es imposible. Construirte una identidad nueva de cero es algo imposible porque el pasado es algo cincelado en el tiempo y está bien cargar con ese pasado, no pasa nada. Intentar rechazarlo (el pasado), enterrarlo, como si no hubiera existido, es algo que genera más dolor que otra cosa. Es lo que están viviendo los personajes de la novela", ha reflexionado.

Unido a este rechazo por el pasado, nazi en el caso de su novela, está el problema de la identidad, lo que Martínez ha calificado como "una crisis real" de la sociedad moderna, que se rige por el significado de "éxito" asociado al dinero.

"Es un problema real. Es el gran dilema que se tiene que enfrentar y que resolverá con un plazo de tiempo grande, no lo podemos resolver el año que viene, porque es un dilema complicado, la identidad. La identidad se construye en función de unos objetivos en la vida. Cuando uno mira hacia atrás en el tiempo y piensa en el siglo XIX, en el que la religión era la base de la sociedad, la vida del individuo estaba muy clara y conformaba su identidad en función de un objetivo, que era cuando uno muera Dios me va a llevar al cielo. Cuando todo eso se viene abajo y el capitalismo entra a saco, Dios se sustituye por el dinero, por el éxito. Hoy en día tener una identidad satisfactoria de la que uno se sienta orgulloso significa tener éxito", ha reflexionado.

Pese a que Martínez no pretende hacer una novela histórica, gran parte del contexto y escenario en el que ocurre la historia de los protagonistas --Rebeca y César-- y muchos de los datos sobre los presos españoles --republicanos--, que murieron a manos de los nazis en Alderney, son reales.

"La historia de estos españoles en Alderney la descubro a través de un reportaje que se llama 'Esclavos de Hitler', que habla de presos, de republicanos, que huyendo de España fueron a parar a Francia, es un periplo vital, un poco desastroso el que tuvieron. Huyen a Francia, pero ahí los meten en campos de trabajo forzados, empieza la Segunda Guerra Mundial y Francia es ocupada por los alemanes, entonces pasan a pertenecer a los alemanes. A partir de ahí los mandan a las islas del Canal de la Mancha. Hitler tenía un plan un poco demencial y una de las fortalezas que estaban construyendo era en la isla de Alderney. Ahí van a parar estos presos republicanos", ha explicado.

Lo que empezó como una investigación sobre las islas del Canal para narrar la historia de un paraíso fiscal, acabó con un thriller acerca de los campos de trabajos que construyó y utilizó la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial hasta la liberación el 9 de mayo de 1945 --el llamado Muro atlántico, con el que Alemania quería evitar que los aliados retomaran el continente--.

En estos campos en Alderney --forma parte de las únicas islas de Reino Unido que fueron ocupadas--, explica Martínez, hubo presos españoles que vivieron trabajo forzado, torturas y, en muchos casos, murieron en ellos. "Esto funciona muy bien como metáfora de los personajes. Ahí es cuando te hace 'click' toda la historia", añade.

"Hay muy poca documentación y es muy confusa, es caótico todo lo que se cuenta de las islas. Al final recurro mucho a lo que dice uno de los españoles que sobrevivió, que se llama Joan Dalmau, que decía que en total en las islas del Canal de la Mancha hubo 10.000 españoles de los que sobrevivieron 58, entonces nos imaginamos un poco el volumen de lo que estamos hablando", añade el escritor.

Sin embargo, el escritor sí que cree que siguen quedando "cuentas pendientes" en cuanto a la memoria de estas zonas, porque hasta los años 80 no se ha empezado a investigar lo que sucedió. Precisamente, esa actitud de "vivir obviando el pasado" es lo que hacen los personajes de 'El esplendor'.

"La guerra termina en 1945 y se habla muy poquito de lo que ha pasado en las islas, hasta primeros de los 80 no empieza a aparecer algo de documentación. Cuando uno pasea por Alderney, está lleno de hormigón, de vestigios de la ocupación nazi. Cómo puedes vivir obviando un pasado que está delante de ti. Y esto es un poco lo que están haciendo los personajes, César, Rebeca y otros personajes dentro de la novela", ha precisado.

"CARMEN MOLA PUEDE SER UN IMPULSO"

Aunque no es la primera novela que Martínez escribe fuera del conjunto Carmen Mola -- 'La novia gitana' (2018), 'El Clan' (2024)-- el autor ha reconocido que el nombre del trío literario puede ser "un impulso".

"Puede ser un impulso. De todas formas, es que Carmen Mola soy yo. No lo identifico como si fuera otra persona. Con Jorge (Díaz) y con Antonio (Mercero), hemos tenido la suerte de conectar muy bien con los lectores, crear una base de lectora que nos va siguiendo. Vamos a seguir sacando novelas como Carmen Mola. Entonces no tengo una necesidad de reivindicar mi identidad, pero sí hay un tipo de historias que a lo mejor me interesan más a mí, que no son exactamente como el universo de Carmen Mola y que me apetece escribir en solitario, igual que a Jorge y igual que a Antonio. Es algo que nos podemos permitir hacer", concluye desde la isla que le ha regalado el último universo de Agustín Martínez.