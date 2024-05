Carmen Romero escribe 'Esto no está pasando': "Pronunciaba la palabra suicidio y veía la tensión de la gente"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista y cómica Carmen Romero, autora de 'Esto no está pasando' -un testimonio en el que narra cómo vivió el suicidio de su hermano desde el humor- ha explicado que cuando pronunciaba la palabra "suicidio" notaba "la tensión" de la gente, signo de que hace falta "hablar más" de estos casos.

"Para mí ha sido, desde el primer momento, clave hablarlo. En el momento en el que yo lo hablaba y pronunciaba la palabra suicidio, veía la tensión de la gente, pero después se sueltan a hablar", ha añadido Romero en una entrevista con Europa Press.

Por eso, la cómica cree que es esencial "hablar" de salud mental y de casos de suicidio, para normalizar que es algo que ocurre "súper a menudo", porque si no entra en "el campo de conciencia" de la población, no se "atiende".

"Todo el mundo conoce algún caso de suicidio, a todo el mundo le ha tocado más o menos cerca o conoce a un conocido de. Es una cosa que pasa súper a menudo, desgraciadamente, y de la que no hablamos, por lo que no somos conscientes ni nos damos cuenta de la importancia que tiene y de las veces que pasa, igual que con la salud mental o con los brotes psicóticos, que pasan súper a menudo", ha asegurado.

Aunque Romero no cree que una cosa así se "supere" nunca, sí reconoce que haber escrito 'Esto no está pasando' le ha ayudado a visibilizar y naturalizar el suicidio, algo que siempre deseó hacer una vez volvió "a la vida".

Lo hace desde el humor, y aunque asume que habrá gente que no lo entienda, ha recalcado que ha puesto "todo de su parte" para que se entienda que el humor puede ser "una herramienta" para sobrellevar el duelo.

"El humor es una forma de contarlo y en este caso, con la tragedia que es y con el drama que es, ayuda a contar la historia y la hace más llevadera. Espero que lo entienda todo el mundo, pero también soy consciente de que el libro ahora mismo ya tiene vida propia", ha agregado Romero.

"HAY MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ME HAN DICHO 'NOS HEMOS EQUIVOCADO'"

Pese a ser un tema tabú en muchas ocasiones, Romero ha agradecido el tratamiento que está recibiendo el libro por parte de los medios de comunicación y celebra que ha habido ocasiones en las que le han aclarado que ha sido "una equivocación" no tratar el suicidio por la línea editorial.

También ha señalado que, aunque en la actualidad se hable más de salud mental, se debe seguir "naturalizando" el tema y que se reciba desde "un entorno de comprensión" para que nadie sienta "culpa".

"Hay que hablar de cuando estás mal, hablar de 'pues mira, estoy fatal, no veo salida' y que esa información sea recibida en un entorno de comprensión. No lo expresamos y luego nos sorprende, porque la persona no se siente cómoda para expresarlo. Yo he llegado a pensar que era el bicho raro, que había algo mal en mí. Si nunca nadie ha hablado de esto, lo único que añade es culpa y peso encima a la situación que estás pasando", ha concluido.