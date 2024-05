David Jiménez firma 'Días salvajes': "Tenemos una Justicia cada vez más politizada, más influenciable"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor David Jiménez presenta su nuevo libro 'Días Salvajes', una ficción basada en un accidente de coche que ocurrió en 2013 y en el que el homicida acabó siendo indultado por sus conexiones con el poder político, por lo que Jiménez asegura que la Justicia está "cada vez más politizada" e "influenciable".

"Tenemos una Justicia cada vez más politizada, más influenciable. En la novela, una familia con mucho poder maniobra para intentar librar a su hijo de las consecuencias de ese accidente. La realidad es que si lo hubiera provocado la familia perteneciente a un barrio obrero humilde, no tendría ninguna posibilidad de librarse de las consecuencias. Lo ideal es pensar que sí, que la Justicia actúa igual para todos, pero todos sabemos que no es así", ha explicado el periodista en una entrevista con Europa Press.

Pese a ser una ficción, Jiménez ha inspirado 'Días salvajes' en un caso real que acabó con el indulto del responsable del accidente por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón y en el libro reflexiona acerca del "concepto de impunidad", de justicia y de lo que supone "el privilegio del poder".

"No me interesaba tanto el caso en concreto -que en su día provocó un escándalo-, sino describir el mundo del poder. De la Moraleja, el barrio más elitista de Madrid y de una familia que lo tiene todo. Y, por otra parte, esa otra familia que es de Villaverde y que es una de las víctimas. Que no tiene ninguna influencia, tampoco tienen dinero ni conexiones", ha asegurado.

'Días salvajes' muestra dos "mundos opuestos" y en ese sentido el autor ha explicado que hay "dos Españas" que se han visto más distanciadas desde la década de los 2.000 que terminó con la crisis de 2008, cuyas "secuelas" el autor cree que siguen presentes.

"Esas dos Españas están hoy más distantes que nunca. La brecha social ha aumentado y en parte se debe a esos locos años 2000 que describe la novela, donde la España de la euforia y de los excesos terminó en una crisis muy importante, cuyas secuelas seguimos viviendo. En este caso, la desigualdad que describe 'Días Salvajes' ha aumentado con el tiempo. Además, es una de las razones de la polarización y de la crispación que vive el país. El hecho de que se estén creando burbujas sociales donde los más privilegiados cada vez están más aislados del resto de la sociedad", ha añadido.

"ME INTERESA CONTAR VERDADES"

Para la redacción de la novela, el periodista ha llevado a cabo una documentación que justifica asegurando que, en ficción o en ensayo, le gusta "contar verdades" e "indagar en la condición humana". Por eso, ha asistido a las terapias de grupo de la asociación Alhelí de Málaga, en las que ha escuchando a personas que han perdido a sus hijos.

"Los treinta años de reporterismo están ahí y si para algo sirven es para acercar esta novela a la realidad lo máximo posible. Una amiga mía, psicóloga de duelo, ha terminado convirtiéndose en un personaje de la novela. A través de ella fui a estas terapias de duelo en grupo. Como corresponsal he visto muchas veces el lado más oscuro de la condición humana y asistir a esas terapias de grupo y escuchar los testimonios de padres que habían perdido a sus hijos, seguir su proceso de duelo... Es que es difícil que no te afecte", ha concluido.