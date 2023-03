El doble ganador del Pulitzer, Colson Whitehead, publica 'El ritmo de Harlem': "En Estados Unidos gusta el racismo"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El doble ganador del premio Pulitzer, Colson Whitehead, quien visita España para presentar su nueva novela 'El ritmo de Harlem' (Random House), ha lamentado que en Estados Unidos "guste el racismo y los polícias" a pesar de la "enorme brutalidad policial" en los últimos años en este país.

"Cada vez que se intenta hacer algo contra la policía no dura mucho, eso lo he visto durante toda mi vida. Es verdad que ahora se puede llevar una cámara encima y se puede captar más la atención del público, pero no es que haya más incidentes, es que ahora se conocen", ha afirmado durante la presentación el autor afroamericano.

Para Whitehead, un escritor superventas gracias a obras como 'El ferrocarril subterráneo', en Estados Unidos "nunca ha habido un intento serio de poner en práctica ninguna reforma en la policía". "Y no creo que eso lo vaya a ver en mi vida", ha añadido al ser preguntado por las recientes agresiones policiales en el país estadounidense.

En 'El ritmo de Harlem', Whitehead se pasa al género negro para contar con humor la vida de Ray Carney, un vendedor de muebles que intenta alejarse --sin éxito-- de la vida de delincuencia que ha aprendido de su padre, un miembro de la mafia afroamericana.

"Carney tiene una cara y luego tiene la espalda, que es más oscura, y todo esto habla de psicología y de los impulsos de las personas: la lucha de nuestros dos lados opuestos", ha afirmado el escritor estadounidense, tras comentar con humor que su protagonista tiene "algo de autobiográfico".

"Yo creo que todos tenemos que ver con él, todos reprimimos nuestras tendencias antisociales para poder ser miembros de la sociedad y no parecer asesinos. Yo tengo las mismas obsesiones con la inmobiliaria, por ejemplo: creo que el siguiente piso en el que viva me va a sanar y cada vez que me mudo digo 'otra vez estoy en un apartamento que no tiene ni armarios'", ha ironizado.

Inspirado por autores como Kubrick o Toni Morrison, Whitehead ha explicado su proceso de creación, que no es otro que el de que "las cosas ocurran mirando al espacio". "El truco es ser entusiasta con tus historias, yo estoy en casa y empiezo a pensar ¿por qué no hacer una de atracos? ¿o una de zombies? Y luego me apropio de la tradición de las novelas para enfrentarla", ha apuntado.

'El ritmo de Harlem' describe un popular barrio de Nueva York pasado el medio siglo XX, una época de la que el autor afirma sentir cierta "nostalgia". "Tengo mucho apego a un Nueva York que no conocí porque tenía 6 años y no podía ir a ver a Los Ramones o a Blondie: hay muchas referencias de la cultura pop que me hacen apreciar muchas cosas de esa época", ha indicado.

En lo que no muestra sentimiento de pérdida es en el cambio que ha sufrido el barrio en los últimos años, con una marcada gentrificación. "Es la vida de todas las ciudades, los barrios aparecen, prosperan y luego caen. Lo que intento recoger en el libro es un dinamismo de Nueva York que me encanta, como se marchan los primeros inmigrantes para pasar a clase media y pasados los años regresan sus descendientes ya acomodados", ha concluido.