La escritora Luna Miguel publica 'Caliente': "Si hay abusos entre vecinos, cómo no los va a haber entre escritores"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora Luna Miguel publica nuevo libro, 'Caliente' (Lumen), en el que a través de la memoria y el ensayo hace un repaso del deseo femenino y algunos avances en el terreno sexual para las mujeres, que en los últimos años se han acelerado gracias a movimientos como el 'Me Too'.

"La literatura no se libra de los abusos sexuales, los escritores forman parte de la sociedad y, si hay abusos en la casa de tu vecino, cómo no los va a haber en la de los escritores", ha señalado en una entrevista con Europa Press la poeta, quien también recuerda episodios de acoso sufridos en carne propia.

Por ejemplo, Luna Miguel rescata en 'Caliente' una escena de cómo, durante una Feria del Libro, fue acosada por un escritor mientras le decía al oído que era "como una nínfula". "El artista parece que se libra por ser alguien sensible y aparentemente diferente, pero los escritores formamos parte del entramado social igual que cualquier otra persona", ha señalado.

De hecho, alerta de que quizás los escritores sean hombres que "tienen más recursos para esconder todas esas suciedades, gracias a la verborrea". Y no considera indispensable que en España salgan "nombres espectaculares" de acosadores en la prensa, sino que "se pida perdón y se deje de hacer".

"Siempre faltarán nombres, pero no se puede creer que a todas sus amigas las haya violado alguien y que ninguno de sus amigos sea un violador. A donde hay que ir es al terreno íntimo, no saber qué actor acosó a qué actriz en tal año: esa es la revolución", ha defendido.

El mito de la 'Lolita', nacido en literatura, también está muy presente en el libro y, de hecho, Luna Miguel afirma que se trata de algo "muy vigente". "Vivimos una sociedad en la que la mujer joven e inteligente es deseable y manipulable desde muy pronto. Eso sigue estando ahí, aunque cada vez hay más apoyos. 'Lolita' representa a todas las personas que desde la adolescencia hemos sido sexualizadas", ha lamentado.

El poliamor es otra de las cuestiones que salen de este relato, aunque la poeta ha reiterado la importancia de "no defender ningún modelo relacional para los demás". "El hecho de que ahora el poliamor esté de moda hace que parezca que un modelo sustituye al otro, pero eso no es lo importante. Lo importante son las herramientas para que todas las personas involucradas estén cómodas", ha defendido.

"Por ejemplo, uno puede ser rechazado múltiples veces con el poliamor y el dolor podría multiplicarse. Las relaciones son dolorosas siempre, pero hay que tener herramientas para no romperse por el camino: cuando haya rupturas, cuando uno se da cuenta de que se ha enamorado de otra persona o cuando alguien ha dejado de amarte", ha asegurado.

Luna Miguel cree que el sexo ha sido "tabú toda la vida" y pone como ejemplo a Ovidio, a quien censuraron en su época por "hablar sobre amar, desear y follar". "Cuanto mejor conozcamos nuestros deseos, mejor conoceremos nuestros dolores y podremos decidir qué hacer", ha afirmado.

EL DEBATE 'TRANS'

Por último, la escritora se ha referido al debate 'trans' mandando "todo el apoyo" para Rosa María García, que está "sufriendo todo el odio nefasto de un montón de tuiteras que pululan por la Red" --en alusión a las críticas que lanzó la escritora Lucía Extebarría y que la actriz Paz Vega apoyó en las redes sociales--.

"Me parece horrible que se ataque a alguien tan joven, valiente y vulnerable y con esto lo digo todo: parte del gran problema de las mujeres a lo largo de la Historia es que no nos querían entender y no me cabe en la cabeza que haya feministas que no quieran entender", ha concluido.