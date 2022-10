La escritora Mariana Enriquez: "Carol Oates está sorprendida con la polémica de 'Blonde', pero es bastante dura"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Mariana Enriquez, quien publica en España la recopilación de artículos 'El otro lado' (Anagrama), asegura que la autora del libro en que se ha inspirado la película 'Blonde', Joyce Carol Oates, está "sorprendida" con toda la polémica surgida en torno a la cinta.

Enriquez, que en su libro habla del libro 'Blonde' como el retrato de "la mujer más monumental y compleja" de los personajes de Oates, ha explicado en una entrevista con Europa Press que ha intercambiado correos respecto a esta polémica con la autora norteamericana, a quien conoció hace años como jurado en un festival.

La escritora argentina considera que las críticas de misoginia suponen "un ataque totalmente desproporcionado y moral" a Oates. "Ella es una mujer encantadora y además es muy importante en cuanto a personajes femeninos. Me contestó muy afectuosamente y se notaba que estaba como sorprendida, aunque es bastante dura. Y entiende que estamos en ese momento...", ha añadido Enriquez, quien ha reivindicado la figura de la autora norteamericana.

"Me parece injusto no reconocer sus logros solo porque haya un producto a raíz de su obra que a alguien no le gusta: a mí no me parece mal odiar una película, pero no la veo y ya está. La visión que el libro tenga de Marilyn Monroe puede ser la que Oates quiera", ha defendido la escritora argentina.

"Si ella veía a Marilyn como una especie de esclava de los estudios, uno puede estar de acuerdo o no, pero es su visión de este icono americano y tiene derecho a ello. Pero el ataque a una escritora notable que rompió barreras para otras escritoras más jóvenes fue desproporcionado", ha alertado.

En 'El otro lado', Enriquez reúne artículos bajo el epígrafe 'Retratos, fetichismos y confesiones' en el que recupera "pensamientos que no fuesen una impostura". "Tenía claro que no me interesaba el desgarro y la confesión, sino el matiz del humor negro", ha señalado la autora, quien recupera algunos de los grandes nombres de la cultura 'pop' de los años 90 y 2000.

Nick Cave, Daniel Johnston, Morrisey, Kate Moss son algunos de los ejemplos de este 'revival' literario. "Es un recorte que hago que hace parecer que ese era el mundo del momento, pero es una trampa. De todas formas, no es que solo me gustara esa música, sino que ya no tengo el mismo entusiasmo. Y además me pasa que la música superpopular sigo sin soportarla y ahora es el reguetón", ha señalado.

No obstante, ha recordado que también "había cosas muy horribles" en esa época cultural. "Es la época de los Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Linkin Park y todas esas desgracias...me veo en la obligación de recordar que en esa epoca estaba también Alanis Morisette", ha comentado con humor.

THE BEATLES Y SUS CANCIONES "INFANTILES"

De hecho, Enriquez ha seguido bromeando aludiendo a otro artículo de este libro en el que habla de que las letras de The Beatles son "infantiles y estúpidas". "Es lo que más problemas me ha costado de todo como opinión pública en mi vida, pero no los soporto. Quizás alguna canción, pero tampoco mucho. Y esto es algo que los fans de The Beatles no lo pueden entender", ha añadido.

En cualquier caso, reconoce que quizás se haya perdido esa 'actitud punk' no solo en la música, sino en sociedad en general. "En mi época era bastante raro que un joven fuera conservador políticamente y ahora no. Quizás esa sea la ruptura, pero noto eso como una nueva rebeldía: la rebeldía de derecha", ha apuntado.

"Quizás lo único que pasa es que esa actitud 'punk' esté en otros lugares, no tanto en la música. A lo mejor un diseñador de videojuegos hoy puede ser más extremo que un músico. Porque lo que está claro es que hay condiciones que hacen que muchos chicos se encuentren desamparados y es lógico que ansíen un estilo de vida menos idealista y más cómodo", ha concluido.