Fundación Banco Santander recupera los trabajos de la periodista Ana María Martínez Segi en una antología "feminista"

Publicado 28/06/2019 14:54:39 CET

La Fundación Banco Santander ha presentado, como parte de su 'Colección obra fundamental', 'La voz sola', una antología de los trabajos periodísticos, crónicas y poemas "básicos y más importantes" de la periodista, activista y atleta Ana María Martínez Sagi, con la intención de presentar "una visión panorámica sobre su obra más feminista y reivindicativa", como ha señalado en rueda de prensa el escritor y prologuista del libro, Juan Manuel Prada.

"Es importante porque el periodismo de Martínez Sagi era atento a la época y reivindicativo, escarnecedor y, a la vez, humorístico de las pretensiones de esa nueva generación de mujeres y por lo cual se convirtió en pionera del feminismo del momento", ha explicado el escritor, quien en el año 2000 publicó la novela 'Las esquinas del aire: en busca de Ana María Martínez Sagi' y ha sido guionista del documental 'La Sagi, una pionera del Barça' presentado el pasado marzo en una coproducción de TV3, la productora Minoria Absoluta y el Fútbol Club Barcelona.

En este sentido, ha destacado que la antología recopila "lo más pudoroso de la periodista, que años más tarde se descubriría como lesbiana", por lo que el eje central se ubica en los poemas de 'La voz sola', un texto inédito escrito en forma de crónica de amor sobre unas vacaciones que pasó Martínez Sagi con la escritora Elisabeth Mulder en Palma de Mallorca. También incluye cinco poemas de su ópera prima 'Caminos' (1929) que "mezcla el frenesí de la modernidad con el rescoldo de la tradición que tiene que ver con su lesbianismo".

"Su poesía era distinta, original, mística y a la vez carnal, traspasada de dolores y secretos que tienen que ver con su lesbianismo y con su amor prohibido muy centrado en Mulder, quien fue su maestra y su amor perdido, nunca olvidado", ha agregado Prada. Además, ha indicado que la feminista fue repudiada por su familia tanto por su "fuerte posición política como por su lesbianismo", con lo que su madre le exigió que rompiera con la relación de Mulder y desapareciera las cartas que se enviaban. "La única huella que quedó está en su poesía", ha agregado.

En relación a su obra inédita, Prada ha explicado que actualmente guarda cientos de los poemas que Martínez Sagi no publicara en vida y que la misma activista le encomendara sacar a la luz 15 años después de su muerte. "Cuando la conocí me entregó su obra inédita, no quería publicarla entonces porque ella había renegado del mundo, su vuelta a Barcelona fue bastante traumática y no quería que nadie la recordara, tenia miedo de causar disgusto", ha dicho sobre la periodista que murió en Moià en enero de 2000.

En este sentido, el escritor ha digitalizado la mayor parte de los escritos de Martínez Sagi, cuyo trabajo se encontraba manuscrito en español y catalán "casi perdidos tras 40 años sin que se supiera nada de ella", como ha señalado. Tras este proceso, ha incluido otros poemas inéditos "políticos existenciales" en 'Noche sobre el grito', relacionados con la Guerra Civil Española.

ACTIVISTA, POLÍTICA Y DEPORTISTA

El escritor ha subrayado que la activista fue "muy activa en el ámbito político especialmente en campañas en favor del sufragio femenino, y por el papel de la mujer en una nueva sociedad".

"Primero se declaró republicana, después va mostrando tendencia hacia el mundo anarquista enfocado hacia lo no catalanista y más tarde se va al frente de Aragón tras lo cual escribe unas crónicas de guerra muy interesantes, tendenciosas y nada angelicales, pero muy poéticas con aspectos que a lo mejor una mirada masculina o sectaria no suele atender", ha añadido sobre la mujer que se definía como sindicalista y que fundó, junto con otras catalanas, el Front Únic Femení Esquerrista en 1932.

De este modo, la feminista fue conocida en los años 30 como periodista y poeta, pero también como una destacada atleta con medalla de oro en lanzamiento de jabalina; miembro activo del Club Femení i d*Esports de Barcelona; y directiva del Fútbol Club Barcelona en 1934, lo que la convirtió en la primera mujer directiva de un club español por la cercanía de su padre y su hermano a esta organización.

Asimismo, la antología se pueden encontrar casi 90 artículos publicados en diarios diversos como 'La rambla', 'Crónica', 'Deportes', el suplemento femenino de 'Las noticias', 'La libertad', 'La noche' y 'Nuevo Aragón', donde escribió sus crónicas de guerra; así como los poemas y textos de 'Inquietud' (1932) y 'Laberinto de presencias' (1969). En este último, Prada ha conjugado "el itinerario poético y personal de su exilio político", en el que Martínez Sagi permaneció bajo perfil en Francia y Suecia.

"Ana María desaparece quizás porque en la época a muchos anarquistas se les persigue tras la guerra, y pasa a trabajar en oficios como la pintura, decora las casa de los ricos en Cannes, siembra flores aromáticas para la industria perfumera, y después da clases de español y francés. El exilio le devolvió una identidad muy española por la que regresa al país sin ser reconocida", ha apostillado el escritor.

Prada ha dicho que espera publicar "próximamente" otros textos inéditos de la periodista. "Me he guardado muchos poemas los más osados y descaradamente lésbicos frente a estos que reflejan a una mujer más pudorosa y moderada por las tradiciones de la época", ha concluido.

Por su parte, el responsable literario de la Fundación Banco Santander, Francisco Javier Expósito, ha señalado que la selección de Martínez Sagi para su colección por su "importancia literaria y su magnitud como personaje".

"Es radicalmente importante no solo por la recuperación de sus artículos, sino porque es sorprendente que la voz de Sagi estuvo olvidada durante años y porque fueron fundamentales sus ideas de la transformación de la mujer a través de la imagen de la mujer", ha añadido.

El libro será presentado al público en el Salón de los Espejos del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el lunes 1 de julio a las 19:30 horas, y contará con la participación de la consejera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariángela Vilallonga; la secretaria de la Junta Directiva del Barca y responsable de Fútbol Femenino, María Texeidor; el director de 'La vanguardia', Marius Carol; así como de Prada y Expósito.