Isabel Allende aborda el bullying en su debut literario infantil: "Los abusadores son cobardes y hay que enfrentarlos"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Isabel Allende debuta en literatura infantil con la primera parte de la trilogía, 'Perla, la súper perrita', (Penguin Random House) que saldrá a la venta este jueves, 30 de mayo, con el que pone encima de la mesa "cómo plantar cara" a los abusadores.

"Los abusadores son unos cobardes. Hay que enfrentarlos, cuando uno lo hace, escapan. Siempre abusan del más débil o del más pequeño, aunque solos no se atreven, tienen una pandilla que los ayudan", ha afirmado la autora, durante una rueda de prensa virtual, en la que ha desvelado que la historia está inspirada en su perra Perla y un incidente con un mastín que quiso atacarla. "El perro grande quiso atacarla y ella lo enfrentó. Comenzó a gruñir como un león y el mastín terminó echando a correr y escapando de mi perra", ha recordado.

Allende confía en que el libro ayude a "abrir" el tema del acoso entre menores y permita a los padres hablar con sus hijos sobre casos en escuelas, un tema que para la escritora "no está encima de la mesa". "Cuando un niño sufre bullying, se siente una víctima y no habla del problema porque le avergüenza y porque tiene miedo. Es importante que estén los padres o profesores mirando para que eso no pase", ha comentado.

Además, agrega que el libro se dirige tanto a las víctimas del abuso como a los que abusan, y recomienda a los adultos "reforzar" a los niños para comprender que "el abuso es una cobardía". La autora también ha lamentado que en la actualidad la sociedad sea "muy violenta" y añade que "todos los mensajes y los juegos hablan sobre la violencia".

"Ahora todo se resuelve con violencia. La diversión o el entretenimiento es matar. Es difícil contrarrestar el mensaje de violencia", ha criticado.

Por otro lado, Allende también ha hecho alusión al acoso "tremendo" que hay en redes sociales y cree que es "muy difícil controlarlo", en especial en los casos de menores que sufren más "presión social". "Ahora hay un bullying anónimo y virtual que ha llevado a niños a cometer suicidios porque es muy fuerte la presión social a esa edad", ha indicado.

"OCUPAR ESPACIO", CONSEJO PARA LAS MUJERES

Durante la entrevista, la autora ha reivindicado "el rescate y adopción" animal, en lugar de la compra, y ha asegurado que Perla es una perra rescatada que llegó a su vida de "casualidad". "Perla parece una rata de alcantarilla. Es arrogante, valiente, gruñe y ladra como un perro policial, aunque es muy pequeña. En mi familia hemos aprendido mucho de ella por la confianza que tiene en sí misma", ha detallado.

Al respecto, Allende considera que las personas deben ir por la vida "ocupando espacio como hace Perla". Un consejo que ha dirigido especialmente a las mujeres porque ellas se "disminuyen". "Los niños tienden a ocupar todo el espacio y son más seguros, pero en cambio las niñas son al contrario. Conforme una mujer crece se va encogiendo y lo que hay que hacer es ocupar el espacio, meter ruido y agrandarse", ha señalado.

En relación con las diferencias entre los lectores adultos y los infantiles, Allende cree que los libros pueden tener un efecto más grande en los menores porque "cuando uno escribe para adultos, uno no está esperando cambiarle las ideas a nadie". "Cuando yo escribo mis libros, lo hago porque me parece una historia interesante", ha subrayado.