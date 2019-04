Javier Reverte califica de "absurdo" que ya se pueda compatibilizar pensión y derechos de autor pero siga su sanción

Actualizado 26/04/2019 17:34:48 CET

El escritor Javier Reverte ha calificado de "absurdo" que el Gobierno haya regulado la compatibilización de la pensión con los derechos de autor de la actividad artística y que al mismo tiempo la Seguridad Social haya recurrido la sentencia que le exhime del pago de una sanción por este mismo asunto.

En 2009, el escritor solicitó su pensión de jubilación pero la Seguridad Social le demandó en 2015 el pago de una multa de 150.000 euros, al considerar incompatibles ambas actividades. Reverte ha señalado en declaraciones a Europa Press que a día de hoy sigue pagando "2.000 euros mensuales de la supuesta deuda", de la que le quedan por pagar 50.000 euros.

"He ganado un juicio al Estado y el Estado, en estos momentos con el Gobierno que ha habilitado este reglamento, me ha planteado un recurso. ¿Pero esto qué es, un recurso contra su propia ley? Hay situaciones de una ambigüedad extraña y esto es una cosa absurda, la mires por donde la mires", ha lamentado

Para Reverte, resulta "curioso" que se saque una Ley "dando la razón" al autor, pero se le "siga penalizando". "Yo he ganado con mi pleito la posibilidad de que a nivel individual me lo devuelvan todo", ha añadido, para luego recordar que las plataformas de autores también pedirán que se aplique la retroactividad con esta medida.

No obstante, el escritor cree que la regulación es "un remedio importante políticamente" y ha defendido su puesta en marcha. "Esto me parece un avance, porque no tiene sentido que un país democrático, a estas alturas de la historia, te penalice por escribir", ha destacado.

SEGUIR CREANDO: "LLEVÁBAMOS TRES AÑOS ESPERANDO"

Por su parte, el portavoz de la plataforma Seguir Creando --que agrupa a varios escritores en una situación similar a la de Reverte--, Manuel Rico, ha celebrado en declaraciones a Europa Press la aprobación de la medida, que es una "declaración de principios clara y rotunda". "Era algo que llevábamos esperando tres años", ha indicado.

Sin embargo, ha alertado sobre "la letra pequeña" de la tramitación, atendiendo a "lo que pueda pasar con los autores actualmente sancionados". En este sentido, ha explicado que a día de hoy tienen contabilizados menos de una decena de casos --incluidos los de Reverte o los herederos de Forges-- que están pendientes de hacer una "reclamación colectiva" llegado el caso, si no se aplica la retroactividad.

"Incluso estamos pensando en recurrir al Defensor del Pueblo", ha aseverado, recordado que los creadores perjudicados con esas sanciones son "muy pocos y supone pocos recursos del Estado en el caso de que se plantee la restitución de sus derechos".