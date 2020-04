Muere el hispanista Anthony Clarke

POLANCO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Polanco (Cantabria) ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento a los 81 años víctima del coronavirus del Hijo Adoptivo del municipio, el investigador y ensayista Anthony Clarke.

El luto oficial será entre las 12.00 horas de este jueves y las 12.00 horas del domingo 19, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Polanco, que ha expresado la "condolencia y solidaridad" del Consistorio y de los vecinos a su familia.

El Consistorio ha reconocido de forma pública la labor de estudio y divulgación de Clarke de la obra de José María de Pereda, así como su contribución al reconocimiento del autor.

Lo señala como "uno de los más prestigioso especialistas sobre el escritor José María de Pereda, además de gran conocedor y divulgador de la cultura de Cantabria".

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha afirmado que durante su vida Anthony Clarke ha sido "un estudioso leal, profundo y constante" de la obra de José María de Pereda, "considerándose por afecto y la buena acogida que siempre ha encontrado en nuestra comunidad, como un cántabro más, condición de la siempre hizo gala con orgullo".

Persona muy vinculada a Polanco desde hace décadas, Anthony Clarke visitaba con regularidad el municipio donde era muy conocido y querido por los vecinos.

Pese a estar aquejado por diversas dolencias, la última vez que visitó Polanco fue en agosto de 2018 para asistir al descubrimiento de un busto de Pereda junto a la fachada de Casa Consistorial.

Anthony Clarke (1939 - 2020) fue profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Birmingham y su extenso currículum perediano se inició con la realización de su tesis doctoral, presentada en el año 1963 con el título 'Don José María de Pereda and the Feeling of Nature in the 19th Century Spanish Novel'.

Es autor además de varias monografías imprescindibles en los estudios sobre el narrador de Polanco como 'Pereda paisajista' (1969); 'Manual de bibliografía perediana' (1974) o el prólogo a 'El sabor de la tierruca' (1992).

Ha publicado también numerosos artículos en los que analiza varias novelas de Pereda y establece relaciones entre el autor cántabro y otros escritores de novela europea como Thomas Hardy o Charles Dickens, así como de una cuidada edición de la novela 'Peñas arriba' que vio la luz en la colección Austral en 1999.

Dentro de sus quehaceres investigadores destacó, sobre todo, por ser junto con José Manuel González Herrán, director de las 'Obras completas de Pereda' que está publicando desde 1989 la Editorial Tantín de Santander.

Además, ha destacado por impulsar la edición de las novelas perediana 'El buey suelto', 'Don Gonzalo González de la Gonzalera', 'De tal palo, tal astilla', 'Sotileza' y 'La puchera' y en julio de 1995 coordinó el encuentro conmemorativo del centenario de la aparición de 'Peñas arriba'.