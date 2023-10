Pilar Adón, Premio Nacional de Narrativa: "Las sociedad utópicas están abocadas al fracaso"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Pilar Adón, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa por 'De bestias y aves' (Galaxia Gutenberg), ha afirmado que las sociedades "utópicas", uno de los temas claves de su escritura, "están abocadas al fracaso".

"En 'De bestias y aves' hablo de estas sociedades utópicas de mujeres o de hombres que se autorregulan, que son autosuficientes. Siempre me han atraído mucho y son comunidades que históricamente están abocadas al fracaso", ha señalado en declaraciones a Europa Press tras la concesión del premio.

Adón ha explicado que su literatura "obedece" a determinados temas, a los que llega a través bien de esas sociedades utópicas o bien de lugares aislados en la naturaleza. "El miedo, la huida o el aislamiento son algunas de las cuestiones en las que me gusta incidir, independientemente del momento en el que estemos o de si se ponen de moda o no", ha apuntado.

La autora, quien no se apunta a la etiqueta de género 'fantástico' para su obra, ha admitido que la situación actual del mundo con distintas guerras abiertas es "terrible", si bien no lo ve como material para una de sus novelas. "Las guerras no es algo que suela abordar y, si me animase, seguramente me lo llevaría a mi terreno hablando de nuevo del miedo, de la sensación de inseguridad y de incertidumbre", ha apuntado.

Adón ha recordado como en 'De bestias y aves' el duelo es "un tema que está muy presente", ya que la novela está dedicada a su padre. "Mi padre se me fue mientras yo estaba escribiendo esta novela y por eso está todo herido y con esa sensación de que la gente está, aunque ya no esté", ha destacado.

La escritora madrileña ha indicado que recibió la llamada del premio mientras estaba escribiendo y ya no ha "podido decir más que gracias". "Esta novela ya tiene otros premios muy interesantes, pero claro, de repente te llaman del Ministerio de Cultura, te dicen que te han dado el Premio Nacional y piensas muchísimo en la novela y en el proceso de escritura", ha afirmado.

"Cada vez que termino una novela, prácticamente al instante empiezo la siguiente, porque me gusta tener una novela siempre empezada. Me siento como en un hogar, ¿sabes? Es como una sensación de que siempre hay personajes que me están esperando, siempre hay tramas en las que pensar y luego puedo estar ciertamente años hasta que hasta que la publique", ha remarcado.

Adón ha explicado que todavía no ha pensado ningún destino para el dinero que recibe con el premio --30.000 euros--, aunque celebra la "independencia" que le proporcionará para los próximos meses. "No me ha dado tiempo. Es un respiro que te da para poder seguir escribiendo, pero sí que es verdad que yo tengo una editorial y seguiré con ella", ha concluido.