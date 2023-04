Tres de cada diez españoles leen entre 10 y 12 libros al año y cuatro de cada diez escriben, según un estudio de Amazon

El 48% de los españoles elige el libro en papel aunque cada vez son más los que combinan todo tipos de formatos

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada diez españoles leen entre diez y doce libros al año y cuatro de cada diez escriben, según el estudio 'Lectura, Escritura y Creación Literaria en España' realizado por Beruby para Amazon.es y presentado este miércoles 19 de abril en la Biblioteca de Ortega-Marañon con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro que será el próximo 23 de abril.

El estudio ha sido realizado mediante una encuesta a 3.000 españoles entre 18 y 80 años en abril de 2023.

Además, cuatro de cada diez encuestados (42%) reconocen leer menos de cinco libros al año y dos de cada diez más de un libro al mes (18%). Sin embargo, un 10% de los españoles no leen ningún libro al año, según aseguran los investigadores, que resaltan que estas cifras demuestran que la categoría de los 'súper-lectores' es aún minoritaria en España.

En cuanto al motivo para leer, el 44% de los españoles aseguran que leen para entretenerse y el 20% destaca que lo hace para aprender o para sentirse bien consigo mismo (19%).

Respecto a la edad, el estudio constata que la mediana edad es donde se encuentra la mayor afición a la lectura. En este sentido, en el grupo de edad comprendido entre los 41 y los 60 años es donde el porcentaje de aficionados a los libros es mayor (51%) seguido del de aquellas personas con edades comprendidas entre los 31 y los 40 años (31%). En cuanto a los mayores de 60 años, el informe refleja que solo el 6% de los encuestados afirma ser aficionado a la lectura, mientras que en los mayores de 80 años, este porcentaje se reduce al 2%.

ACCESIBILIDAD A LA LECTURA

Por otro lado, el 76% de los encuestados considera que la compra de libros por Internet hace más accesible la lectura para todos. De ellos, un 59 % destaca que en Internet pueden encontrar libros para todos los gustos, mientras que un 41% destaca la posibilidad de recibirlos rápidamente en cualquier lugar.

En este sentido, la red logística de Amazon asegura que casi una quinta parte de los envíos que realiza son a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y más de una tercera parte de los pedidos de libros se envían a códigos postales sin librerías.

En cuanto a la accesibilidad a los libros, la compra, en su mayoría, se reparte entre librerías a pie de calle (27%). Asimismo, la combinación de compra online y librerías representa un 26% y exclusivamente online un 25%.

Concretamente, en los municipios de menos de 50.000 habitantes, el 31% de los jóvenes recurre a la compra por Internet para acceder a la lectura, y en áreas rurales, el porcentaje de gente mayor (entre 61 y 80 años) que recurre al comercio electrónico para comprar libros es 8 puntos porcentuales más elevado que en las grandes ciudades.

CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES LEEN EN PAPEL

Según han informado los investigadores, el libro en papel sigue siendo el más elegido (48%), aunque aseguran que cada vez son más los que combinan todo tipos de formatos, desde el libro físico, hasta el digital --lo que incluye el audiolibro, como indica el 34% de los encuestados--. En este contexto, solo el 3% de los encuestados afirma disfrutar de lecturas en este formato.

Respecto a las categorías narrativas que prefieren los lectores, ciencia ficción y fantasía destacan como las favoritas del 26% de los encuestados, mientras un 24% se decanta por la temática policíaca y de misterio, seguido de un 17% que prefiere la literatura histórica y política, y un 12% que prefiere la no ficción.

Además, el estudio muestra que la literatura romántica y erótica es la opción más elegida por el 10% de los españoles. También, un 5% de la población se atreve con las novelas de terror y un 3% apuesta por la filosofía y el humor.

Por edades, los gustos literarios de los encuestados entre los 61 y los 80 años se distancian de los del conjunto de la población española, ya que una tercera parte de los encuestados en ese tramo de edad (32%) confiesan preferir las temáticas históricas y de política por encima del resto.

En cuanto al momento preferido por los españoles para disfrutar de la lectura, todos coinciden en leer antes de irse a dormir como su opción favorita (50%), seguida de los fines de semana (27%) y las vacaciones (14%). Sin embargo, tan solo un 5% de la población elige los trayectos en transporte público para leer y apenas un 3% opta por acudir expresamente a una cafetería a leer.

CUATRO DE CADA DIEZ ESPAÑOLES ESCRIBEN

Según constata el informe, más de una tercera parte de los encuestados (37%) afirma incluir la escritura entre sus hobbies, en este sentido, casi dos terceras partes (70%) de los encuestados entre 18 y 30 años suele escribir, seguidos de los que tienen entre 31 y 40 años, con un 60%, y los que tienen entre 41 y 60 años, con un 55%.

Además, detalla que casi la mitad de los encuestados (47%), independientemente de si pertenecen a una ciudad o a un pueblo, afirma escribir lo que siente, mientras que la cuarta parte de los encuestados (25%) considera que no es necesaria una formación concreta para escribir. Asimismo, un 12% afirma ser autodidacta, habiendo leído varios manuales de escritura; y por último, el 6% reconocer haber asistido a cursos o talleres de escritura para formarse.

En este aspecto, sobre aquellas personas a las que le gusta escribir, el informe refleja un denominador común entre los que viven en ciudades o en pueblos: el colegio. En ambos casos, un tercio de los encuestados descubrió el gusto por escribir durante sus años de estudiantes, aunque en el caso de los pueblos un 12% --frente a un 10% en las ciudades-- es un hábito que reconoce haber adquirido en su madurez.

En cuanto a las principales motivaciones de los españoles a la hora de escribir son reflejar un mundo interno con pensamientos que necesitan poner por escrito (33%) y por pura diversión (43%).

Por otro lado, un 27% busca la inspiración en historias imaginarias, seguido de un 18% que se basa en hechos reales o en su imaginación para contar historias que se les ocurren, y un 14% toma como referencia sus propias vivencias para compartirlas con el mundo.

AUTOPUBLICACIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA NUEVOS AUTORES

El estudio constata que el 67% de los encuestados afirma que no conocía ninguna herramienta de autopublicación y el 15% de ellos, reconoce que pese a conocerlas, nunca las ha utilizado.

Sin embargo, también refleja que, en términos generales, los españoles que sí conocen las herramientas de autopublicación consideran son útiles tanto para lectores como para escritores. En este sentido, el 22% cree que permite a los autores tener el control sobre su obra --en el formato, el diseño, la maquetación, y hasta el contenido y el precio--.

Además, más de una tercera parte (35%) reconoce que facilita a los lectores la posibilidad de conocer nuevos autores y un 34% de los encuestados asegura que le gusta descubrir nuevos autores a través de este tipo de herramientas. Asimismo, un 40% de los encuestados considera que los escritores tienen que tener las mismas oportunidades y reconoce que esta es una herramienta "útil".

Por otro lado, un 37% de los aficionados a la escritura ha publicado alguna vez, bien sea en un blog personal (30%), a través de una editorial (31%) o utilizando alguna herramienta de autopublicación (39%). Sin embargo, de todos aquellos que afirmaron conocer este tipo de herramientas tan solo el 11 % las habla utilizado para publicar.

Además, un 36 %, pese a conocer las herramientas de autopublicación, no ha llegado a publicar por diferentes motivos: un 4 % asegura tener una o varias obras terminadas pero nunca ha llegado a publicarlas, mientras que un 15 % no ha publicado nada de lo que ha escrito y un 16 % dice no animarse a hacerlo.

Con Kindle Direct Publishing (KDP), miles de autores independientes han podido autopublicar sus libros recibiendo alrededor del 70% de los ingresos generados por su libro. A través de Amazon.es, las editoriales pueden mantener a la venta todo su catálogo, además de incluir sus novedades.