Víctor Lenore explica 'Por qué odiar los años 80': "La Movida fue interclasista, peor que un movimiento de pijos"

Publicado 20/12/2018 15:02:51 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista Víctor Lenore publica 'Espectros de La Movida. Por qué odiar los años 80' (Akal), un repaso a la década en la que surgieron nombres como Pedro Almodóvar o programas como 'La bola de cristal' que, para el autor, fue "peor que un movimiento de pijos, algo interclasista".

"Fue una cosa interclasista, que tiene el peligro de que la clase trabajadora o media asuma los valores elitistas. Es lo que pasa muchas veces: de hecho, si uno se fija ahora en Instagram, verá que se intentan reproducir valores de clase alta. Parece que se aspira a las vidas de los ricos", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el periodista.

En su ensayo, Lenore repasa distintas "dinámicas de poder cultural" que se fueron sucediendo en esa época, y se detiene ante hechos puntuales como la visita de Andy Warhol a Madrid, que se convirtió en una especie de evento del año. Para el autor, ahí es donde se pueden observar sin distancia "los valores elitistas" de La Movida.

"Allí, muchos artistas de La Movida se mezclaron con Pitita Ridruejo, Ana Obregón o Isabel Preysler...y la clase alta vio que ese movimiento no era un peligro para sus valores ni su forma de ver la vida, sino al revés: daba un poco de color a su vida, llena de monotonía. Era como asumir una cultura de cortijo, 'que vengan estos de los pelos de colores y nos reímos un rato'", ha afirmado.

Precisamente, por ese carácter 'inofensivo' de varios artistas de este movimiento, cree Lenore que el PSOE de Felipe González asumió como suya La Movida. "(La Movida) No fue el invento del PSOE, pero sí que se fijó en las escenas culturales del momento y apoyó a la que no le creaba problemas y le hacía parecer más moderno y diferente a la 'derecha rancia'", ha criticado.

Los perjudicados por este apoyo socialista fueron otros artistas fuera de La Movida, como los cantautores, "estrellas en el antifranquismo", que pasaron al olvido. "Al PSOE no le interesaba tener a cuatro gatos cantando todo lo que hacía mal, así que promocionaron a los que decían que (los cantautores) eran anticuados, pesados y aburridos. Y les salió genial", ha añadido.

ALMODÓVAR Y SABINA

En el bando de los beneficiados, Lenore apunta nombres como los de Joaquín Sabina --"sus canciones son apologías del 'yuppismo'"-- o grupos que "parecían vanguardistas y son los que peor han envejecido", como Kaka de Luxe o Derribos Arias. Y, de todos ellos, el "mayor beneficiado de La Movida, aunque no injustamente", fue Pedro Almodóvar.

"Yo me parto con una película como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' pero, si la analizas, ¿qué es? Una glamourización de la vida de los yuppies, como muchas otras películas de la época que son publirreportajes de ciertos madrileños de la época. Almodóvar tiene mucho talento y supo captar el espíritu de su época con una inteligencia brutal, pero no veo que tenga tanto que decir", ha añadido.

LA ETIQUETA DE 'HATER'

Lenore ya cuenta con un ensayo anterior en el que revisa el indie --'Indies, hipsters y gafapastas' (Capitán Swing)-- y que generó cierta polémica por sus críticas a estos colectivos. El periodista reconoce con humor estar "preocupado" por acabar "encasillado en el papel de odiador", pero considera que la mirada de revisión crítica a otras épocas y movimientos es necesaria.

"Yo me he lanzado a escribir este libro porque creo que La Movida no era una fiesta tan feliz como se ha contado, que tiene su lado oscuro. La etiqueta de 'hater' para mí no creo que sea una locura, pero también creo que el periodismo cultural es muy amable: hay que ir más allá de hacer un periodismo escaparate en el que se dice a la gente lo que se vende", ha concluido.