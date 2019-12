15 canciones para Nochevieja y Año Nuevo: Banda sonora para despedir a 2019 y recibir a 2020

Actualizado 30/12/2019 17:42:19 CET

MADRID, 30 Dic. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Y otro añito más repitiendo los mismos rituales de manera excesiva. Sin apenas darnos cuenta han pasado otros doce meses y llegamos a los últimos tintineos de 2019 con una única certeza en el horizonte: Ya está aquí el 2020.

El frenesí del festejo y la celebración hará que todo suceda en un cerrar y abrir de ojos, pasando de los preparativos previos a la inevitable limpieza posterior, cuando empecemos ya directamente a incumplir todos los propósitos de año nuevo.

Para ir fluyendo adecuadamente durante tantas horas de amigos, familiares y archienemigos, nada mejor que una banda sonora tan ecléctica como los sentimientos que se desbordan tradicional e inevitablemente con el cambio de numerito en el calendario.

Vamos con una quincena de canciones para darlo todo en nochevieja y entrar con buen pie en el nuevo año. Emotividad dislocada, rock bailón, despreocupado nihilismo, tonturronas melodías pop, épica esperanzadora... de todo un poco y un poco de todo.

CELINE DION: ANOTHER YEAR HAS GONE BY

Para empezar la tarde, Celine nos pone un poco melosos, melancólicos y cursis. "So many 25th's of December, Just as many 4th of July's, and we're still holding it together, It only comes down to you and I", canta ella, siempre tan intensa. Y se queda más ancha que larga. Aunque la culpa es de Bryan Adams (oh claro), compositor del tema.

ELLA FITZGERALD: WHAT ARE YOU DOING NEW YEAR'S EVE?

Clásico compuesto en 1947 por Frank Loesser e interpretado por centenares de artistas, entre ellos la gran Ella Fitzgerald, quien se pregunta, entre melancólica y derrotada, quien te estará abrazando cuando llegue el nuevo año.

SNOOP DOGG: NEW YEARS EVE

Cambiamos diametralmente de registro para apartarnos de los clásicos y acercarnos al hip hop de Snoop Dogg, que en esta ocasión trata de seducir a una mujer con el argumento de que en Nochevieja puede y debe pasar de todo. "On New Year's Eve and I do believe On New Year's Eve We can make it We can live forever", canta.

WENDY & LISA: THE CLOSING OF THE YEAR

Wendy & Lisa comenzaron su carrera a principios de los ochenta como parte del grupo The Revolution de Prince. Bajo su 'protección' iniciaron camino propio en 1987 y este 'The Closing of the Year' es uno de sus grandes éxitos. Balada melosa para repartir abrazos.

MANOLO CARACOL: NOCHEVIEJA

"El año viejo se va y el nuevo viene naciendo, las 12 para las 12 a tres perrillas las vendo. Cada uvita es una estrella que baja del cielo a verte tu carita es un sol bañaíto por la luna", canta el legendario cantaor flamenco sevillano, hablando de racimos.

MECANO: UN AÑO MÁS

Mecano es uno de los nombres sagrados del pop español del siglo XX y, por ello, tienen incontables clásicos. Pero seguro que este lo escuchas más de una y de dos veces estos días. Venga, que te la sabes de sobra: "En la Puerta del Sol como el año que fue, otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán, de alfombra están..."

R.E.M.: IT'S THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT

Ahora que estábamos entonados y cogiendo la dirección correcta, aparecen los nihilistas apocalípticos de cada Nochevieja, esos que siempre sienten en lo más profundo que el mundo al fin explotará en mil pedazos, y en este caso R.E.M. Vale, no es una canción sobre la nochevieja exactamente, ¿pero acaso no es cierto que cada vez que cambiamos de año parece el dichoso fin del mundo?

EUROPE: THE FINAL COUNTDOWN

Aún sin saber si efectivamente el mundo se acaba o tendremos que seguir batallando otra temporada más, los teclados de la cuenta atrás definitiva de Europe nos ponen firmes. Y que pase lo que tenga que pasar, racimo en mano.

ABBA: HAPPY NEW YEAR

Y al fin, después de horas de preparación, ya han sonado las campanadas, se ha abierto la veda del champán y no hay nada mejor que el 'Happy New Year' de ABBA como banda sonora en ese momento en el que los besos y los abrazos se regalan con sinceridad infinita. Es la magia del momento fugaz que, como vino, se va.

GEORGE THOROGOOD & THE DESTROYERS: NEW YEAR'S EVE PARTY

Un rock clásico y trotón de esos de menear las caderas sin pausa, de calentamiento para el brindis definitivo. Buen rollo exponencialmente disparado porque esta noche hay una fiesta le guste o no a Celine y a su amiguito Bryan. Es momento para el festejo y la celebración y ya no hay marcha atrás.

EAGLES: FUNKY NEW YEAR

La banda de rock estadounidense también se atrevió con el funky a finales de los setenta, coqueteando casi con la música disco, algo absolutamente atípico en su catálogo. Pero incita a la festividad, de manera que nos vale perfectamente, claro.

STING: BRAND NEW DAY

Sting compuso esta canción para celebrar el comienzo del siglo XXI (con armónica de Stevie Wonder). Y como cada noche del 31 de diciembre al 1 de enero siempre empieza cíclicamente algo nuevo, nunca está de más festejar la llegaba de un flamante nuevo día.

U2: NEW YEAR'S DAY

No es la de los irlandeses una canción realmente ideada para celebrar el año nuevo, pues está inspirada en el movimiento polaco Solidaridad de principios de los ochenta, liderado por Lech Walesa. Pero lo cierto es que posiblemente sea la canción más recurrente para celebrar el tránsito hacia un nuevo tiempo esperanzador.

VETUSTA MORLA: AÑO NUEVO

Canta Vetusta Morla: "Con vivos, muertos, brindando juntos por un año más, un año menos que dolerse de esta herida y de esta luz". Intensidad y emotividad también tienen necesariamente cabida esta noche de sentimientos encontrados por la colisión de futuro y pasado marcada a fuego en el calendario -dependiendo de cuanto brindes, lo sentirás con mayor o menor violencia-.

NAT KING COLE: HAPPY NEW YEAR

Casi sin darnos cuenta parece que 2018 lleva con nosotros toda la vida. La noche ha sido larga, ha habido diversión y nostalgia, ha habido promesas de futuro y recuerdos pretéritos a partes iguales. El cocktail ya no da más de sí y Nat King Cole nos acuna suavemente. Ha estado bien.