Rozalén: "No comprendo que haya partidos, incluidos los derechas, que no estén con la lucha feminista"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rozalén ha lamentado este viernes 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, que haya partidos políticos, "incluyendo a los de derechas", que no estén "con la lucha feminista", algo que no "comprende".

"Está claro que hay partidos que no ayudan en esto. El feminismo lo que quiere es la igualdad y ya no hablamos solo de sexos, sino que va más allá: el feminismo siempre ha estado con colectivos minoritarios y no comprendo como todos los partidos no están en esto", ha señalado en declaraciones a Europa Press la artista.

Rozalén ha participado en un concierto en la madrileña plaza Nelson Mandela con el lema 'El feminismo será antirracista o no será' y se ha mostrado "súper ilusionada" con esta jornada de huelga. "Tengo la sensación de que va a ser más potente que el año pasado, es un movimiento de amor absoluto y me parece maravilloso llenar las calles de música. Estoy feliz", ha afirmado.

La cantante ha recordado que con esta convocatoria se está "intentando cambiar unos conceptos que llevan demasiado tiempo arraigados entre hombres y mujeres, y eso puede cabrear un poquito", ha comentado con humor.

Sin embargo, cree que ya gracias a la huelga del año pasado han cambiado cosas --"aunque en algunos aspectos se vaya para atrás"-- en aspectos como el de "mostrar mucho interés en los términos".

"Comprender lo que significa y de dónde viene el femininismo ya es de por sí interesante: que se hable de esto es fundamental, pero queda mucho porque es una cultura muy arraigada", ha concluido.