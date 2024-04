Abraham Mateo, sobre los 'haters' y el acoso en redes sociales: "Lo veo como una publicidad gratuita"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista gaditano Abraham Mateo considera que tener 'haters' es una "buena" señal de éxito, e incluso en cuanto a los malos comentarios que recibe en redes sociales, él los ve como "publicidad gratuita".

"Siempre va a haber gente que te critique y es más, yo prefiero que sea así. Los 'haters', en realidad, es una buena señal de éxito, es una señal de que tú estás haciendo algo bien, algo que desata en otra persona que tenga que escribir enrabietado. Que hablen mal o que hablen bien, da igual, la cosa es que hablen y me encanta porque también lo veo como una publicidad gratuita", ha explicado el artista en una entrevista para Europa Press.

Mateo, que presenta su séptimo álbum, 'Insomnio', comenzó en la industria musical con siete años, y a los catorce se popularizó por su tema 'Señorita', que alcanza los 183 millones de reproducciones en YouTube, y por lo que recibió acoso en las redes sociales, incluso por parte de personajes públicos.

"Lo que pasó conmigo fue un caso que hoy en día sería impensable verlo. Ahora no vas a ver a un youtuber tan fuerte, por ejemplo, a Ibai, llamando a un niño esas barbaridades. Porque me llamaban de todo, insultos homófobos, cosas muy fuertes. Me hizo pasarlo muy mal, no saber cómo reaccionar en ciertas situaciones. En el colegio, llegó un momento en el que tuve que salir, porque no encontraba un equilibrio, no encajaba bien. Mucha gente me dio la espalda porque los influencers de aquel entonces me ponían a parir. Lo único que me salvaba era el amor por la música", ha confesado el gaditano.

"EL HECHO DE QUERER HACER ALGO CREATIVO ME QUITA EL SUEÑO"

Abraham Mateo estrena 'Insomnio' tras cuatro años desde su último disco, y él considera que con este trabajo ha conseguido "el sonido Abraham Mateo", aunque le ha costado horas de sueño, de ahí el título.

"Es un insomnio que nace desde lo sano de la creatividad (...) Muchas veces cuando me voy a dormir me pregunto si esa noche será en la que componga el tema que lo cambia todo. Eso me hace estar todo el día en modo creativo y me cuesta despegarme, desconectar de lo que hago", ha explicado.

En el trabajo, que tiene colaboraciones con artistas como Ana Mena, Danny Ocean, Omar Montes, Chanel, Sebastián Yatra y Rorro, fusiona sonidos electrónicos, de sintetizador, con pop, bachata o música ochentera, que destaca en 'Maníaca', tema que interpola el éxito de la película 'Flashdance' (1983), 'Maniac' de Michael Sembello.

"Cuando uno toca un clásico tan respetado, tan icónico, da mucho respeto pero lo he hecho con el mismo respeto. Era muy importante mantener la esencia de la canción y y aportar lo que yo soy", ha asegurado Mateo.

El artista, que lleva trabajando en la industria musical casi toda su vida, cree que comenzar siendo un niño le ha dado "seguridad" y experiencia, que le ha permitido trabajar con artistas como Jennifer Lopez.

Aun así, considera que por esa misma razón, lo ha tenido "más complicado" de lo normal porque hay "muchos prejuicios" en torno a los "niños artistas".

"Lo he tenido mucho más difícil porque había muchos prejuicios y es complicado que no te pierdan la pista del todo empezando a una edad tan temprana. Por el cambio de voz o por mil cosas. O porque te ven como un niño que hace música comercial y ya está, producto de la discográfica. Tenía claro que todo lo que yo quería demostrar, iba a llegar con el tiempo. La teoría esta de todo llega, solamente hay que ser paciente y esperar. Yo he sabido ser bastante paciente y tener la esperanza de llegar a ser un artista valorado en mi país", concluye.