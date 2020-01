Absolut Manifesto vuelve con dos noches de celebración en Madrid

Actualizado 08/01/2020 17:18:49 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Absolut Manifesto presenta un lugar que no le pertenece a nadie y en el que no importa dónde hayamos nacido: We are from Internet. Esta cita -en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo de Madrid- regresa para crear y vivir un mundo más abierto e inclusivo con un festival que une música electrónica, urbana y experiencias artísticas.

El cartel de este evento que rompe con estereotipos y barreras cuenta con nombres como el dúo HVOB -que visitan Madrid en formato live (clubset)-, DJ Tennis, fundador del sello Life and Death, o uno de los nombres más oídos en la escena underground neoyorkina, LSDXOXO. Junto a ellos, la dj y productora JASSS completa la noche más electrónica.

La música fluirá también hacia los ritmos más urbanos. El stage de Absolut Manifesto unirá de nuevo al irreverente Yves Tumor con el músico, activista LGBTIQ+ y performer Mykki Blanco. Una noche en la que también llenarán de calor el Pabellón Satélite en la Casa de Campo nombres como Chico Blanco, Ines y Toppanga Kiddo.

Además, Absolut Manifesto combinará los ritmos musicales con la propuesta creativa de los artistas digitales Natalia Stuyk, Ines Alpha & Panteros666, Serafín Álvarez, Akihiko Taniguchi y Sevi Lko Dhomochevsky, que realizarán una instalación colaborativa trabajando conectados desde diferentes ciudades y direcciones IPs. Por otro lado, Andrea Muniáin y Adina L. Velazquez exhibirán su acción performática 'The bodies are manufactured'.

Absolut Manifesto reunirá, por tercer año consecutivo, a 2.000 personas globales y conectadas. Dos noches para personas con una única nación, internet, y con una única identidad, digital. Información y entradas en www.absolutmanifesto.com.