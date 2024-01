Albert Pla sobre sus nominaciones por 'La Mesías': "En los premios no hay más caspa porque son todos calvos"

"Si hay personas subvencionadas en este país, precisamente son los partidos políticos", sentencia el músico, que presenta 'Rumbagenarios'

MADRID, 17 Ene.

Albert Pla actúa este jueves en La Sala La Riviera de Madrid con su nuevo espectáculo 'Rumbagenarios' para celebrar el aniversario de su disco 'Veintegenarios en Alburquerque' (1997) y lo hace tras el éxito cosechado por su papel protagonista en la serie 'La Mesías', que le ha valido estar nominado a los Premios Forqué y a los Premios Feroz.

"He ido a un par de entregas de premios en mi vida y la verdad es que me han parecido ridículas. No hay más caspa porque todos son calvos. No siento fascinación por eso", ha reconocido en una entrevista con Europa Press. El artista ha trabajado en los últimos meses en la nueva película de Rodrigo Cortés, 'Escape', y en la secuela de 'El Hoyo' de Galder Gaztelu-Urrutia.

Sin embargo, pese a su participación en producciones de directores reconocidos en la industria, Pla reitera que le da igual futuras candidaturas a premios como los Goya. "No me hace falta ese tipo de reconocimientos. Incluso cuando un crítico hace una buena crítica tuya dices 'joder pero si ayer le hiciste una buena crítica a Alejandro Sanz, no sé qué es peor, hubiera preferido que escribieras mal sobre mí'", ha bromeado.

Albert Pla asevera que volvería a trabajar con 'Los Javis' (La Mesías) porque "son unos tíos fantásticos" y destaca que están en "estado de gracia" y cualquier éxito que tengan le parece "comprensible". "Estoy para servirles para lo que me pidan", ha apostillado.

LOS ASESINOS DE CARRERO BLANCO, "HÉROES"

Preguntado acerca de la polémica en torno a Itziar Ituño, que encabezó este pasado fin de semana una manifestación en favor de los presos de ETA, Albert Pla cree que "España es un país que sigue dividido entre los que creen que los que mataron a Carrero Blanco eran unos héroes y entre los que creen que eran unos asesinos". "Yo creo que eran unos héroes", ha asegurado, una afirmación que ya ha realizado en otras ocasiones.

Por otro lado, Albert Pla cree que es evidente que en la música sigue habiendo mucha desigualdad entre hombres y mujeres y ha compartido la afirmación de la pianista Clara Peya, que en una reciente entrevista aseguró que si Albert Pla fuese mujer "no habría tenido hueco en la industria" porque no podían ser "incorrectas".

RUMBAGENARIOS

El artista visitará en los próximos meses Vitoria, Badalona, Granada, Zaragoza, Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona, donde acudirá de gira con 'Rumbagenarios' y lo hace acompañado de The Surprise Band, el guitarrista Diego Cortés o los sonidos de Judit Farrés.

"Llevaba años actuando con el público sentado y era algo más narrativo, para que la gente pudiese escuchar historias nuevas. Pero tenía ganas de hacer algo con la gente de pie y casi más cantando que escuchando", ha explicado.

El artista explica que el nombre d su nuevo espectáculo se debe a que hay muchas canciones "rumberas y fiesteras". Previsiblemente, entre las canciones que se escucharán en la nueva gira estará 'La dejo o no la dejo' que relata la muerte de un policía y de un político.

"Yo creo que sí, es una de las canciones que estaba en el disco y debería pasar muchas cosas para no cantarla. Además, a la gente le encanta cuando dices algo de un político muerto", ha señalado.

Durante la entrevista, el artista recuerda que este verano el PP de Mataró (Barcelona) quiso frenar su participación en el Posidonia Fest y admite que no entiende como un partido político pueda decir quién debe actuar y quién no.

"Supongo que se creerán que los teatros son suyos. Es una lástima porque también hacen creerlo a la gente y eso es lo que más me jode. No que me digan que no les apetece que yo actúe en un sitio porque a mí tampoco me apetece que existan ellos, pero sí me jode que hagan ver cómo intentan hacer creer a la gente que lo pagan ellos, que mis conciertos son subvencionados y que vivimos de subvenciones y todo esto. Esto jode, esto sí que jode", argumenta.

En este sentido, añade que cuando se habla de subvenciones en la cultura se hace desde la "desinformación". "Si hay personas subvencionadas en este país, precisamente son los partidos políticos", sentencia.