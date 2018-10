'Anastasia', un viaje del Imperio ruso al París de los años 20

Actualizado 27/09/2018 18:47:01 CET

El musical Anastasia, producción de Stage Entertainment, cuenta la historia de Anya, una chica que escapó de la revolución bolchevique y viajó a París para encontrar su verdadera identidad. Ahora el musical de Broadway llega al Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid el próximo 3 de octubre.

La actriz que interpretará a la princesa Romanov, Jana Gómez, ha indicado en una entrevista para Europa Press que Anastasia no es "una princesa al uso". "Anastasia es una chica que está muy a la orden del día y representa a las mujeres de hoy. Es una chica valiente, fuerte y que toma sus propias decisiones", ha apostillado.

Asimismo, ha reconocido que lo más difícil de interpretar a Anya es la presión que siente ya que el público "ya tiene en su imaginario como es Anastasia para ellos".

"Va a llamar mucho la atención por cómo se cuenta la historia. Hay imágenes completamente distintas a la película e incluso más emocionantes. Verlo en directo y sobretodo con personas va a ser espectacular", ha manifestado.

Cuenta la leyenda que Anastasia quiso viajar a París para saber quién era realmente y poder encontrarse con su familia, además de escapar de la revolución. Una historia del pasado muy actual.

"Anastasia recorre ella sola 4.000 kilómetros a pie por Rusia porque tiene esa voz en su cabeza que le dice que tiene que llegar a París y eso es algo a lo que se tienen que enfrentar día a día millones de personas que tienen que escapar de sus países y cruzar mares y fronteras para encontrar un sitio seguro al que llamar hogar", relató en una entrevista con Europa Press, la directora asociada del musical, Carline Brouwer, el pasado mes de agosto.

Así, a juicio de la directora, España está haciendo "un gran trabajo" a la hora de acoger refugiados pero ha destacado la importancia de mandar un mensaje de "unidad" ante la "necesidad de ayuda". "Esta gente pasa hambre y situaciones muy difíciles y todos deberíamos ayudarles porque, ¿y si nos pasase a nosotros? Nos gustaría que alguien nos dijera venid, aquí hay pan, y que nos acogiesen", ha asegurado.

La representación cuenta con más de 25 nominaciones, entre ellos varias nominaciones a los premios Tony, 13 nominaciones a los Outer Critics Circle o 9 nominaciones a los Drama Desk, incluyendo la categoría de Mejor Musical.

"Esta noche tenemos la primera previa con el primer público que va a ver el show y estamos muy emocionados. Uno de los grandes valores de este espectáculo va a ser el vestuario, creado por Linda Cho", ha comentado este miércoles la directora asociada, Carina Brouwer.

LAS CANCIONES DE SIEMPRE PERO CON UNA LETRA DIFERENTE

La orquesta está compuesta por doce miembros que interpretan en directo las canciones de la película con 25 instrumentos diferentes, además de dos temas nuevos 'In a Crowd of Thousands' and 'My Petersburg'.

Sin embargo, los espectadores no encontrarán la misma letra que en la cinta en su versión en castellano, sino la interpretación del supervisor musical de la obra en Madrid, Doug Besterman.

"Las letras se han cambiado por una cuestión de derechos y para ser un poco más fieles. En la película de dibujos animados si comparas la letra en inglés con la que pusieron en castellano no es demasiado fiel al argumento y también porque en el musical están colocadas en distintos sitios que en la película, para darle mas sentido", ha explicado Jana Gómez.

Asimismo, la coreógrafa de la obra original de Broadway, Peggy Hickey, destacó la presencia de multitud de bailes en la obra, desde el ballet tradicional ruso, al jazz y charlestón de París de los años 20 que se oponía a un país como Rusia donde, según asegura, "era un escándalo que a una mujer le cogiese un hombre en brazos en público".

Por su parte, el director de la versión de Broadway de 'Anastasia', Darko Tresnjak, ha hecho un pararelismo entre la princesa y Shakespeare.

"He llegado a ver el musical como una especie de romance teatral y para mí la protagonista, cuyo nombre significa resurrección, es como Marina o Imogena de Shakespeare. Con Anastasia prendimos desde muy pequeños qué era la separación y la pérdida", comentó el director.

El musical se estrenó en Broadway en 2017 y actualmente se representa en Nueva York dirigido por Darko Tresnjak (ganador de un premio Tony por "A Gentleman's Guide to Love and Murder"). Además, cuenta con un libreto escrito por el guionista Terrence McNally (galardonado con 4 premios Tony), y algunas de las canciones más famosas de la película de animación de Twentieth Century Fox (1997), así como temas originales escritos por el compositor Stephen Flaherty y la letrista Lynn Ahrens.