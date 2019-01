Así fue el homenaje a Chris Cornell en Los Angeles con Metallica, Foo Fighters y muchos más amigos

Actualizado 17/01/2019 13:58:15 CET

Un importante plantel de artistas han rendido tributo a Chris Cornell esta pasada madrugada en un grna concierto en el Forum de Los Angeles, en el que estuvieron sobre el escenario, entre otros, Metallica, Foo Fighters, miembros de Pearl Jam o Ryan Adams.

Bajo el nombre de I am the Highway -una de las canciones de Cornell con Audioslave-, la velada fue un tributo constante a la figura del músico fallecido en mayo de 2017. Todos los beneficios irán para The Chris and Vicky Cornell Foundation y The Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation.

Aparte de los mencionados, también participaron Josh Homme, Fiona Apple, Miley Cyrus, Miguel o The Melvins. No faltaron tampoco sus compañeros de Audioslave, Temple of the Dog y Soundgarden -cuyo miembros vivos tocaron por primera vez juntos desde la muerte de Cornell, en esta ocasión con ayuda de Taylor Hawkins, Taylor Momsen o Tom Morello-.

También aportaron su granito de arena Stone Gossard de Pearl Jam, Adam Levine de Maroon 5, Tim McIlrath de Rise Against, Brandi Carlile, Geezer Butler de Black Sabbath, Peter Frampton o Jack Black. Todos decididamente rendidos ante la figura de Chris Cornell, una de las voces más destacadas del rock de las últimas tres décadas. Una noche emocionante y de celebración de la vida, en la que las canciones de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog resonaron más fuerte que nunca.