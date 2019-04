Bob Dylan inicia en Pamplona su gira por España de ocho conciertos

Publicado 25/04/2019 13:39:54 CET

El músico norteamericano Bob Dylan inicia este jueves en Pamplona su nueva gira peninsular de ocho conciertos que recalará este viernes en el BEC de Barakaldo (21.00 horas), en un recinto que ha sido acotado a un aforo de 5.000 espectadores y con las entradas a precios que oscilan entre los 71 y 165 euros.

Robert Allen Zimmerman (Minesota, 1941) regresa al Estado dentro de una gira europea que incluye cerca de 40 conciertos en 12 países y que dio inicio el pasado 31 de marzo en Dusseldorf (Alemania) y concluirá el 14 de junio en Kilkenny (Irlanda).

El músico vuelve a actuar en Bilbao, donde no toca desde 2012, cuando lo hizo al aire libre en la explanada del museo Guggenheim de Bilbao y donde recaló por primera vez en la plaza de toros de Vistalegre en 1995.

Dylan ha retomado las actuaciones en directo y su 'gira interminable' tras un parón de prácticamente cuatro meses transcurridos desde su último concierto realizado en 2018, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en Filadelfia.

El autor de 'Like a Rolling Stone' ofrecerá entre este jueves y el 7 de mayo ocho conciertos en España y uno en Portugal (1 de mayo, Oporto), algo más de un año después de los tres conciertos que ofreció en marzo de 2018 en Madrid, Barcelona y Salamanca.

En España, tras los conciertos de Pamplona y Bilbao, actuará en Gijón (28 de abril), Santiago (29 abril), Sevilla (3 de mayo), Málaga (4), Murcia (5) y Valencia (7 de mayo).

Respecto a aquellos recitales, el músico y su banda actual, que mantiene la misma formación de instrumentistas desde 2013, ha sacado del repertorio los temas pertenecientes a su más reciente grabación, el triple 'Triplicate' con standars del cancionero americano, e interpreta en todos los conciertos el mismo setlist invariable de 20 canciones y una versión instrumental final, ya sin él en el escenario, de 'Just Like Tom Thumb's Blues' a cargo de sus músicos en conciertos de una hora y 50 minutos de duración.

Los conciertos dan comienzo con 'Things Have Changed' y concluyen con 'Gotta Serve Somebody', antes de un único bis con dos de sus clásicos, 'Blowin' in the wind' e 'It takes a lot to laugh, it takes a train to cry'. Dylan incluye varios de sus clásicos, en versiones totalmente modificadas, de 'Highway 61 Revisited', 'Like a Rolling Stone', Simple twist of fate' y Don't think twice, it's all right'.

No suena ningún tema incluido en sus tres últimos discos y la mitad del repertorio, diez temas, son composiciones del periodo entre la publicación de su resurgir, el álbum 'Time out of mind' (1997) y 'Tempest', lanzado en 2012.

Esta gira europea mantiene las constantes de su última época y en este periplo Dylan no coge la guitarra e intercala piezas al piano, con interpretaciones de pie como solista al micro.

El único incidente reseñable tuvo lugar en el primero de sus conciertos en Viena el pasado 17 de abril cuando, molesto por el uso de teléfonos móviles desde el público, se retiró del micrófono, se tropezó, paró de tocar y se dirigió al público para darles a elegir entre que siguieran tocando o pararan y posaran para las fotos, cosa que hicieron él y dos de sus músicos durante unos segundos en tono casi paródico.