Borja, primer telonero de la gira de Karol G en Madrid: "Es la Taylor Swift latinoamericana"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS

El cantante español Borja (Barcelona) - , nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2023, será el primer telonero de la gira 'Mañana será bonito summer tour' de Karol G en el Santiago Bernabéu (Madrid), que arranca con un primer concierto este sábado 20 de julio, al que seguirán los del 21, 22 y 23 de julio.

"Creo que Karol G es la Taylor Swift latinoamericana. Va a hacer cuatro Bernabéus y es una barbaridad, por ahora nadie lo ha hecho. Es una bestia. Es una de las artistas más grandes del mundo", ha asegurado Borja en una entrevista con Europa Press, en la que recalca que todavía no se lo cree y repite que es una "barbaridad".

Borja recuerda que pudo ver una actuación de la artista en Medellín y "flipó" por la energía que desprendió a lo largo del escenario durante todo el show. "Es una artistaza y una crack", detalla.

El cantante desvela que supo que sería su telonero hace apenas una semana y fue su manager el que le comunicó que actuaría ante 60.000 personas, un hito que le da "bastante" vértigo. "Soy consciente de la suerte y la oportunidad que tengo. Trataré de disfrutarlo y no volverme loco", afirma.

Borja cuenta que todavía no conoce a Karol G, pero sí a parte de su equipo, lo que le permitió poder mandarle parte de su último trabajo 'Rimas del verbo amar' (2023). "Supongo que tendrían muchas opciones, pero se lo propusimos cuando le mandamos mi material y lo eligieron. Es una locura, estoy muy emocionado y muy contento, y es que aún estoy como que no me lo creo", ha comentado.

En este sentido, recuerda cómo fue el momento cuando se lo contó a su familia y amigos. "Me emocioné y lloré mucho porque al final uno está aquí peleando por la vida. En definitiva, es un sueño", relata.

El artista avanza que está ensayando con su equipo su actuación de este sábado, en el que promete muchas canciones románticas, canciones de pop rock "movidas" y, sobre todo, "mucha energía para pasarlo bien".

GRAMMY LATINOS

En la última edición de los Premios Grammy Latinos, que se celebraron el 16 de noviembre de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla, Borja estuvo nominado a Mejor Nuevo Artista y fue el único español candidato a la categoría, que se terminó llevando la venezolana Joaquina.

"Lo de los Grammy fue un premio y evidentemente me dio un reconocimiento a nivel de industria y de público. Pero no es nada definitivo, siempre hay que seguir trabajando" asegura, antes de contar que uno de los mejores consejos que le han dado profesionalmente fue de David Bisbal, que le dijo no se confiase y que "currase como una bestia" porque daba igual si ganaba el Grammy o no. "En la música hay que currar cada día más", subraya.

ALEJANDRO SANZ, UNO DE SUS REFERENTES

El artista, que tiene entre sus referentes a Alejandro Sanz, se formó en música en el Beerklee College of Music (Boston, Estados Unidos), una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo, lo que le permitió trabajar en los estudios ArtHouse del productor Julio Reyes Copello, en Miami. Posteriormente ha compuesto con artistas tan importantes como Lola Índigo, Reik y Lasso.

"Yo crecí estudiando mucho a Alejandro Sanz, me gusta mucho ese tipo de artista, de mucha letra y de mucho contenido y de mucha musicalidad", ha explicado.

Pese a que en España es un artista emergente, Borja ya ha realizado conciertos por Latinoamérica, como los que realizó en 2022 en Lima (Perú), Puebla o Toluca (México). "Viví en México y eso permitió que la gente escuchase mi música y llegase hasta Perú, donde bastante gente me sigue", detalla.

"Siempre he querido cantar, ése ha sido mi sueño desde pequeño. En mi caso tenía sentido el ir a formarme, estudiar música, teoría musical, canto, etc, por el tipo de música y artista que a mí me gusta hacer", concluye.