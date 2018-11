Bruce Springsteen y Alabama Shakes, lo mejor del año para Rolling Stone

Actualizado 10/12/2012 11:42:37 CET

LOS ÁNGELES, 10 Dic. (Reuters/Ep) -

El veterano roquero Bruce Springsteen y la nueva banda de blues-rock Alabama Shakes se han llevado los primeros puestos en la lista anual de la mejor música que hace la revista Rolling Stone, incluyendo a muchos de los principales nominados a los Grammy del próximo año.

El decimoséptimo disco de estudio de Springsteen, 'Wrecking Ball', encabeza la lista de la publicación al mejor álbum, descrito como "la respuesta más afilada del rock a la Gran Recesión".

El artista, de 63 años, está por delante del primer disco del artista del hip hop Frank Ocean, 'Channel Orange', que se lleva el número dos, y de 'Blunderbuss', la aventura en solitario del cantante de White Stripes Jack White, en la lista anual seleccionada y compilada por los editores de la revista Rolling Stone.

Los tres músicos tienen nominaciones a los Grammy, anunciadas esta semana.

Completan la lista de diez mejores discos 'Tempest', de Bob Dylan; '¡Uno!', de Green Day; 'Psychedelic Pill', de Neil Young y Crazy horse; 'good kid, m.A.A.d city', de Kendrick Lamar, y 'The Idler Wheel is Wiser...', de Fiona Apple.

'Hold On', del grupo revelación de blues-rock Alabama Shakes, ha sido elegida como mejor canción del año, superando a temas populares de Ocean, White, Springsteen, Dylan y Kanye West, que también están en el top 10.

Aunque el rock y el rap dominaron las selecciones de discos y canciones, la estrella country-pop Taylor Swift fue la inesperada entrada, en el número dos, de la lista a la mejor canción, con su pegadizo éxito 'We Are Never Ever Getting Back Together'.

La revista Rolling Stone describió la canción de Swift, nominada a un Grammy al disco del año, como "una pataleta adolescente perfecta de tres minutos sobre chicas 'country' que se enfadan con nerviosos chicos 'indie'".

La lista a las cinco mejores canciones la completan 'Take a Walk', de la banda pop-rock Passion Pit; 'Thinkin Bout You' de Ocean y 'Ramada Inn', de Young y Crazy Horse.

La lista completa de Rolling Stone de los 50 mejores discos puede encontrarse en su página web (http://www.rollingstone.com/music/lists/50-best-albums-of-2012-20121205) al igual que la de las 50 mejores canciones (http://www.rollingstone.com/music/lists/50-best-songs-of-2012-20121205)