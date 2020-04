Calavera propone cortar las 'Malas hierbas' para que pueda brotar algo mejor

MADRID, 8 Abr. (EDIZIONES) -

Calavera estrenan este miércoles en exclusiva en Europa Press el videoclip de su nuevo single, 'Malas hierbas', que estará este 10 de abril disponible en todas las plataformas y ejerce como adelanto de un próximo disco aún sin fecha de lanzamiento.

Tanto la melodía como la letra de la canción surgieron de manera bastante espontánea durante el pasado verano. Se trabajó en casa junto a otras ideas que se seleccionaron para formar parte del nuevo álbum y el grupo entró al estudio en octubre con el esqueleto de unas canciones que terminaron en enero.

"Llamamos malas hierbas a las plantas que crecen en lugares indeseados. No se trata de que sean malas per se. Ni siquiera se trata necesariamente de que no nos gusten. Es, sencillamente, que no deberían estar allí, como las relaciones que se enquistan en nosotros sin que nos demos cuenta", plantea el grupo.

Y añade: "La canción habla de decidirse a cortarlas. De arrancar lo viejo para que pueda brotar lo nuevo. Del propio ciclo de vida, desde el brote y floración hasta el marchitar inevitable, y de la fugacidad de esas flores, o al menos eso pensaba yo".

La extraordinariedad de los últimos días ha resignificado la canción. Así, cortar las malas hierbas pasa ahora por uno mismo, por hacer la introspección necesaria y reflexionar sobre nuestro pasado para ser mejores en el futuro, desterrando viejos usos y costumbres para ir hacia maneras más sostenibles de vivir.

Arrancar todo eso que nos trajo hasta aquí como individuos, como sociedades, para que "pueda brotar algo mejor". Tener paciencia y aprender a vivir en casa. Protegernos del peligro y recluirnos, para florecer desde dentro, mientras el invierno termina y la primavera se desata fuera. Porque el temporal amaina, y todo llega y todo pasa.

Ante esta situación, el vocalista y guitarrista Álex Ortega quiso que el video reflejase la resignificación de la canción y por eso lo grabó ya en aislamiento: "Un poco por necesidad, un poco por voluntad, tiré estrictamente de lo que tenía en casa".

"Un trípode, mi vieja cámara de fotos y todo el tiempo del mundo; buscando plasmar tanto el encierro y la soledad, como la paz propia de quien sabe que viene algo mejor. El blanco y negro es el presente. El color y las flores son el futuro, la naturaleza abriéndose paso. El nuevo brote", termina.