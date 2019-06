Carla Bruni inaugura el Festival de Pedralbes: "Somos dueñas de nuestros cuerpos, no deberíamos perder derechos"

Actualizado 04/06/2019 16:14:02 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carla Bruni inaugura este miércoles 5 de junio el Festival Jardins de Pedralbes con un concierto "íntimo y sencillo" en el que interpretará tanto las versiones que incluye su disco 'French touch' como algunos de los clásicos de su trayectoria.

"Somos dueñas de nuestros cuerpos, no deberíamos ir atrás y perder nuestros derechos, nos ha costado mucho conseguirlos", ha manifestado la artista durante una entrevista telefónica concedida a Europa Press con motivo de su actuación en el festival catalán, que acogerá conciertos hasta el 15 de julio.

Tal y como ha prometido la artista italiana afincada en Francia, en este concierto interpretará tanto algunas canciones en inglés de su 'French touch' como canciones antiguas, algunas de ellas en italiano, así como temas que irán incluidos en el disco que está escribiendo. "Ojalá pudiera tocar alguna en español, quizás la próxima vez que vuelva", asegura la artista, quien bromea con diseñar en el futuro un show como "Lady Gaga".

Entre otros temas, los espectadores podrán escuchar canciones como 'Enjoy de silence', de Depeche Mode, 'Highway to hell', de AC/DC, 'A perect day', de Lou Reed, o 'Moonriver', canción que Audrey Hepburn interpretó en la película 'Desayuno con diamantes'.

Bruni (Turín, 1967) ha manifestado sentirse "encantada" con el movimiento feminista porque considera que "aún hay muchas cosas por hacer", especialmente en cuanto a las diferencias salariales entre hombres y mujeres, o en asuntos más básicos como libertad para conducir.

En su caso, la artista ha señalado que empezó a trabajar como modelo, una de las pocas profesiones en la que la mujer tiene "más oportunidades", especialmente en el mundo de la "cosmética", y en el que "hace más dinero" que el hombre. En cuanto a la música, aunque afirma no conocer "todo el mercado", cree que la diferencia salarial "depende del éxito" y no del género.

Preguntada por el debate sobre el aborto, Bruni considera que "una mujer debería poder elegir lo que quiere para su cuerpo" y ha afirmado que la "interrupción voluntaria del embarazo debería ser permitida en todos los países para todas las mujeres".

"SOY UNA EUROPEA CONVENCIDA"

Bruni se siente una "europea convencida" y afirma que es "muy importante para ella". Sin embargo, evita hablar de política. "Desde que no está mi marido en política ya no me interesa hablar de ello", ha señalado la artista, que prefiere no pronunciarse sobre los euroescépticos. "Que cada uno piense lo que quiera", ha dicho.

La intérprete, de 51 años, ha señalado que haber estado tan cerca de la política no la alejó de la música y defiende que siempre ha trabajado, independientemente de "cuál era la situación y quién era el presidente". En este sentido, ha indicado que "lo realmente difícil para las mujeres son los niños" porque "quitan mucha energía".

"La política no me quitaba energía porque no era mi trabajo sino el de mi marido, y no soy el tipo de mujer que trabaja con su marido. Algunas mujeres hacen su vida detrás de su pareja o con ella, especialmente en política, pero yo no. Me gustaba mantener mi trabajo y hacer música", ha resaltado.