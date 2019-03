Carolina Durante anticipan su primer álbum con otro himno generacional (y existencial): Joder, no sé

Actualizado 08/03/2019 12:54:24 CET

MADRID, 8 Mar. (EDIZIONES) -

Después de singles como Cayetano, Perdona (Ahora sí que sí) con Amaia Romero o El himno titular, que acumulan en total cinco millones de escuchas en Spotify, Carolina Durante anunciaba el 28 de febrero su primer disco.

La banda madrileña presenta ahora Joder, no sé, primer avance de ese álbum de debut. Otro himno generacional y existencial de guitarras distorsionadas: "No tengo treinta años y ya estoy casi roto, apenas siento algo, tal vez me sienta solo".

El álbum, que sigue sin fecha de lanzamiento, está producido por Bernardo Calvo y mezclado por Martin 'Youth' Glover, miembro fundador de Killing Joke y productor de The Verve, Paul McCartney o Pink Floyd, entre otros ilustres.

El repertorio del disco de debut de Carolina Durante deja fuera sus éxitos ya conocidos y cuenta con Las canciones de Juanita, Cementerio (El último parque), El año, Buenos consejos, peores personas, KLK, Joder, no sé, Nuevas formas de hacer el ridículo, Falta sentimiento, Cuando niño y El perro de tu señorío.