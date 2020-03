La Coordinadora Sindical de Músicos exige al Gobierno medidas "concretas e inmediatas"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

En un comunicado dirigido al mnistro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, la Coordinadora Sindical de Trabajadores/as Músicos (CST-Músicos) exige al Gobierno ayudas "concretas e inmediatas" para los músicos y para las industrias de la música y en vivo.

"A once días del decreto del estado de alerta y, consecuentemente, del cese de cualquier actividad cultural, los trabajadores musicales (músicos, artistas y DJ's) siguen sin conocer cuales son las ayudas concretas que el Gobierno del que usted forma parte les ofrece para hacer frente a la avalancha de cancelaciones y aplazamientos que han arruinado su ya de por sí delicada economía doméstica", comienza el comunicado remitido a Europa Press.

La Coordinadora critica que el ministro se limite a abrir un 'buzón de sugerencias' rellenado por quienes dicen representar a la música en vivo y por músicos "privilegiados autónomos o autónomos societarios", mientras la "inmensa mayoría, los trabajadores músicos por cuenta ajena y los que trabajan mediante acuerdo verbal se desesperan viendo pasar inexorablemente el calendario de la cuarentena sin conocer ninguna medida que responda a su precaria situación".

Y añade: "La Coordinadora Sindical le habla del 90% de los trabajadores y trabajadoras músicos. Los que reiteradamente realizan su actividad, profesional (única actividad) o no, sin ser jamás contratados ni dados de alta en la Seguridad Social. Le hablamos, como debe haber descubierto, de los que no van a recibir, al menos oficialmente y de forma directa del Estado, ningún tipo de ayuda pues no existen administrativamente".

Para la Coordinadora, por otra parte, las sociedades de gestión de derechos de autor y de propiedad intelectual que administran la utilización de las obras de autores, compositores, músicos e intérpretes, afectados también por este parón, al carecer de fondos para hacer frente a una contingencia de estas dimensiones, solo tratan de "ganar tiempo organizando las peticiones de sus asociados ante la previsible pero tardía comunicación de la correspondiente y necesaria entrega del paquete de medidas de ayudas extraordinarias".

Exigen, por lo tanto, "medidas concretas e inmediatas, para los trabajadores músicos y para las industrias de la música y en vivo". Y también reclaman que "sean debidamente canalizadas", para que "nunca sean a través de quienes, de manera endémica y sistemática, han precarizado la vida laboral de músicos, artistas y DJ's".

"Desde que fueron tomadas las primeras medidas de confinamiento, la ciudadanía ha comprobado la generosidad y calidez de la respuesta de los creadores de todas las disciplinas artísticas, sin excepción. Todos y todas han ofrecido su trabajo, sus creaciones, poniéndolas al alcance de quien deseara usarlas durante estos días de confinamiento", plantea el texto.

La Coordinadora Sindical de Trabajadores/as Músicos (CST-Músicos) es un sindicato sectorial constituido el 1 de octubre de 2018. El 13 de septiembre de 2019 firma un convenio de colaboración y asociación con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).