Reabren las tiendas de discos: prohibida la preescucha con cascos en el establecimiento

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las tiendas de discos en España han sido unos de los comercios que han podido reabrir sus puertas en las zonas que hayan entrado en fase 1 y una de sus primeras decisiones es la de cancelar por el momento la posibilidad de preescucha con cascos en el propio establecimiento, debido a la pandemia de coronavirus.

Así lo ha explicado a Europa Press por ejemplo Javier Artolozoga, copropietario de la tienda bilbaína Power Records, quien pese a apuntar que no cuentan con un protocolo sanitario más allá del que servirá a otros comercios, su decisión es la de quitar la posibilidad de preescucha con cascos en el local. Esto "podría perjudicar a la larga" a un local que cuenta con discos de segunda mano y que muchas veces los clientes prefieren escucharlos antes de adquirirlos.

"El protocolo que aplicamos es el de cualquier comercio, no hay uno especial como lo pueden tener las tiendas de ropa o las peluquerías: limpiar un par de veces la tienda, repasar pomos y cajas, y los guantes los ponemos nosotros --las mascarillas, al no ser obligatorias, de momento no--", ha señalado Artolozaga.

Desde la madrileña Bajoelvolcán, su encargado Guillermo Fernández reconoce que el protocolo es algo que todavía no tienen pensado, puesto que se encuentran todavía en la fase 0 y atienden únicamente con cita previa. No obstante, sí adelanta que prescindirán de la preescucha.

"La verdad que no lo hemos pensado y nos gustaría que la gente viniera con sus mascarillas y sus guantes. Aunque no tenemos muy claro un protocolo, habrá que limpiar todo el tiempo, las mamparas no harán falta pero sí vamos a prescindir de la escucha de discos para que la gente no use los cascos. En definitiva, lo orientamos todo al menor manoseo posible", ha apuntado Fernández.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, ya ha mostrado preocupación por la posibilidad de que haya "un cambio de tendencia" y se rompa la racha de aumento de ventas de los últimos meses en formato físico --gracias al vinilo--, debido en parte a esas restricciones para mejorar la seguridad sanitaria.

"Ahora el cliente puede pensar que se va a encontrar un establecimiento en el que alguien ha tocado las cosas. Esta facilidad que tenías antes de tocar los vinilos e ir pasando álbumes para comprar se va a perder y va a ser muy difícil recuperar esa forma de comprar", ha lamentado.

PÉRDIDAS EN TORNO A LOS 15 MILLONES DE EUROS

Guisasola ha recordado que el formato físico "sigue siendo importante" en las ventas del sector, alcanzando los 90 millones de euros al año. Los dos meses de confinamiento con los negocios cerrados, atendiendo a esa cifra, ya podrían haber supuesto unas pérdidas de 15 millones de euros y a ellos se sumarán algunas más hasta alcanzar una "cierta normalidad".

"Nos preocupa el momento posterior, por la crisis económica que nos vamos a encontrar y porque el consumo cultural va a ser difícil: todo esto se está juntando con un repunte de la piratería", ha indicado. Los productores musicales "echan de menos un apoyo" como el que entienden han tenido otros sectores culturales como las librerías y alertan de que la mayoría de los discos se vendían también en grandes superficies, lo que "dificultará aún más recuperar el ritmo" de ventas.

Power Records ha abierto por primer día sus puertas más allá de la fórmula de la cita previa --que empezó a aplicar desde el pasado miércoles-- y explican desde la tienda que "de momento" no se pueden "quejar". "Ha sido un lunes razonablemente normal, la semana pasada había cita previa y vino menos gente porque se cortaba un poco, pero esto ya es diferente", ha señalado.

Junto a su socio Jon Barrasa, Artolozaga puso en marcha hace casi 30 años este negocio, que asume ya que los próximos meses van a ser "bastante complicados". "Nosotros dependemos del turismo, nuestras estimaciones son que de junio a septiembre en torno a un 40-50% son a gente de paso, de vacaciones. No somos pesimistas en cuanto a cerrar, pero vamos a tener dificultades", ha reconocido.

LISTA DE VENTAS: ¿STREAMING Y FORMATO FÍSICO JUNTOS?

"De esta saldremos, lo que nos preocupa es el tiempo que nos va a costar. Los músicos van a seguir apostando por potentes lanzamientos, pero lo más triste es que después de muchos años de malas cifras, cuando empiezas a crecer te encuentras con que te truncan el impulso", ha señalado Guisasola.

Promusicae anunció el mes pasado que la lista de ventas de álbumes se suspendería hasta próximo aviso a causa de la crisis del coronavirus. Guisasola ya ha adelantado que la idea es recuperarla "cuando se normalicen las ventas físicas' e incluso probablemente se incorporarán sumadas al streaming. "Pero se volverá a hablar de ventas de álbumes porque siguen siendo un factor importante y un termómetro muy bueno de como va el mercado", ha concluido.