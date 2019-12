Eddie Vedder cumple 55 años: el carismático líder de Pearl Jam en 6 canciones

Actualizado 23/12/2019 10:58:19 CET

Big Day Out 2014 - Auckland

Big Day Out 2014 - Auckland - GETTY IMAGES / JASON OXENHAM - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EDIZIONES - David Gallardo) -

El 23 de diciembre de 1964 llegaba al mundo en Evanston (Illinois, Estados Unidos) Edward Louis Severson, un retoño ya colérico a la par que melódico desde sus más primitivos quejidos, y que con el paso de los años terminaría convirtiéndose en el icónico Eddie Vedder, líder de Pearl Jam y prolífico en sus proyectos en solitario.

El jovenzuelo Severson recibió su primera guitarra a los 12 años de manos de su madre, y encontró en 'Quadrophenia' de The Who su refugio adolescente. Trabajó en todo lo que tuvo que trabajar mientras estudiaba y comenzaba a grabar maquetas en los ochenta en el área de San Diego (California) alejado del resto de su familia, labrándose su propio destino tocando en diversas bandas como Bad Radio.

Quiso la fortuna que conociera al entonces baterista de Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, quien le dio una maqueta de una banda de Seattle que buscaba vocalista. Mientras surfeaba, Edward puso letra a esa música, que terminarían siendo las canciones 'Alive', 'Once' y 'Footsteps', pertenecientes a la postre a la primera etapa dorada de Pearl Jam gracias a su grandilocuente debut con el disco 'Ten' en 1991.

La historia de los inicios de Pearl Jam tiene mucha más chicha, pero en esta ocasión se trata de homenajear a Eddie Vedder en su 55 cumpleaños, por lo que nos adentramos en su trayectoria musical para seleccionar seis de sus composiciones. Tarea titánica.

ALIVE (1991)

El primer gran éxito de Pearl Jam cuenta con música escrita por el guitarrista Stone Gossard cuando aún existía el grupo Mother Love Bone, preludio de lo que después sería Pearl Jam. La letra es de Eddie Vedder, quien impresionó tanto al resto de los implicados (Mike McCready y Jeff Ament) que se ganó el puesto de cantante con autoridad.

Entre todos, junto al baterista Dave Krusen, perpetraron 'Ten', considerado uno de los debuts más contundentes de una banda de los años noventa, capital para comprender el movimiento grunge. Y eso que no fue un éxito instantáneo pero, cocido a fuego lento, era cuestión de tiempo que trascendieran canciones como 'Jeremy', 'Even Flow', 'Black', 'Release', 'Once' y, por supuesto, 'Alive'.

PORCH (1991)

No podía faltar una de las canciones más guerreras de aquel debut. El vídeo muestra una de las actuaciones más gamberras de Eddie Vedder, quien no duda en colgarse en cualquier parte y lanzarse al calor del público del festival Pinkpop en 1992. En la edición de 2018, Pearl Jam volvió al festival de Países Bajos, y Eddie Vedder lució la misma camiseta que vistió en la salvaje actuación de 1992. Mucho se ha escrito sobre qué significa la letra de Porch, aunque para muestra... El propio vídeo.

REARVIEWMIRROR (1993)

Esta canción no es de las más carismáticas del grupo, a pesar de tener un recopilatorio de toda la trayectoria de la banda de Seattle bajo el nombre de esta canción. Durante su última gira de 2018, que tuvo paradas en Barcelona y Madrid, fue una de las más tocadas por Eddie Vedder y compañía, rescatándola del olvido. Sirvió como vía de escape del propio Vedder, como si fuese el coche en el que alejarse de una mala situación, en este caso el pésimo ambiente familiar.

En la versión de estudio que aparece en 'Vs' (1993), al final de la canción se escucha cómo se tiran unas baquetas contra el suelo. Son las del entonces batería de Pearl Jam, Dave Abbruzzese, como un gesto de rabia por la presión bajo la que estaba el grupo.

CORDUROY (1994)

Es la canción más pedida de 'Vitalogy' por los fans para los conciertos. La letra de la canción habla de resistencia y de mantener los ideales. Es Pearl Jam en toda su grandilocuencia, claramente dejando atrás todo el peso del grunge y afianzándose como la última gran banda de rock de estadio, con este álbum se cierra la gloriosa primera etapa de la banda con tres primeros discos incontestables.

SOCIETY (2007)

De un tiempo a esta parte, se prodiga cada vez más Eddie Vedder como solista haciendo giras a su bola cuando la banda está en punto muerto. Aunque en esos recitales, por supuesto, repasa el cancionero de Pearl Jam, también hace versiones y toca material propio como el escrito para la banda sonora de la película 'Into the wild' (2007), con joyas tan resplandecientes como 'Society'.

SIRENS (2013)

Pearl Jam publicaron en el otoño de 2013 su décimo disco y último hasta la fecha, 'Lightning Bolt' -están ya con el siguiente-, con todos los ingredientes que les han colocado en el olimpo del rock, esto es, cólera, furor, épica, grandilocuencia, intensidad y emoción. El medio tiempo 'Sirens' fue desde el primer momento una de las nuevas composiciones más apreciadas por los seguidores pues, no en vano, es Pearl Jam en estado puro, un medio tiempo robusto y melódico. Siempre con la característica voz de Eddie Vedder como relator.