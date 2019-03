Elton John cumple 72 años: Su legado en seis grandes himnos

Actualizado 25/03/2019 14:26:10 CET

Reginald Kenneth Dwight nació en Middlesex (Inglaterra) el 25 de marzo de 1947 con la misión última de vender millones y millones de discos. Tantos como más de 300 millones. Pero no lo hizo como Reginald, sino como Elton John, cantante, compositor, pianista y miembro de la Orden del Imperio Británico, que el 31 de mayo tendrá incluso su propio biopic cinematográfico.

Y es que Sir Elton John (nunca olvidar el tratamiento de Sir) es sin duda ya interpretaba melodías sencillas al piano con tan solo 4 añitos, desarrollando así su temprana admiración por Elvis Presley, Bill Haley & His Comets, Little Richard, Ray Charles y Jerry Lee Lewis, entre otros. Su formación musical se apuntaló en la Royal Academy of Music, gracias a una beca que consiguió a los 11 años.

El joven aspirante se fogueó en multitud de pubs y bares, donde fue tejiendo una red de contactos que le llevó a compartir grupo incluso con Roger Hodgson (que terminaría en Supertramp). Tras conocer a mediados de los sesenta al letrista Bernie Taupin, con quien sigue trabajando actualmente, Elton publicó en 1969 su primer disco, Empty Sky, un inicio titubeante pero esperanzador.

Y mientras esperamos a que su gira de despedida pase por el WiZink Center de Madrid el próximo 26 de junio, celebramos este lunes su 72 cumpleaños adentrándonos en algunos de sus himnos, profundamente incrustados en la cultura popular de nuestro tiempo.

YOUR SONG (1970)

No tardo demasiado el joven Elton en dejar para la posteridad su primer gran clásico, Your Song, incluido en su segundo trabajo, de título homónimo. El talento indómito del músico inglés estaba en toda su efervescencia gracias a esta pieza de rock grandilocuente con tintes clásicos. El éxito llegó inevitable y merecidamente.

TINY DANCER (1971)

Echando la vista atrás, asombra la capacidad de Elton John para elaborar clásicos de la música popular de nuestro tiempo. Eran los grandes años del rock y él aportó una serie de baladones intensos que hoy son totalmente necesarios para entender la evolución musical del siglo XX.

ROCKET MAN (1972)

Cuando un artista está en estado de gracia, lo más sensato es dejarle crear con libertad. A estas alturas ya estaban claros los derroteros estilísticos del inglés, que siguiendo una fórmula bastante similar todavía regaló un tercer clásico titulado Rocket Man. Semejante derroche de talento resulta embriagador.

SACRIFICE (1989)

Los setenta todavía depararon más éxitos como Cocodrile Rock, Daniel, Saturday Night's alright for fighting, Don't go breaking my heart y tantas otras. Pero por no centrarnos únicamente en su década más célebre, viajamos hasta 1989 para deleitarnos con Sacrife, un tema muy de la época con el que no hizo sino reconfirmar su relevancia.

CANDLE IN THE WIND (1997)

Aunque Elton (que ganó el Oscar en 1994 por Can you feel the love tonight) publicó originalmente esta canción en 1973 como homenaje a Marilyn Monroe, en 1997 la revisitó para dedicársela a Lady Di, convirtiéndola en uno de los singles más vendidos de la historia, siendo número 1 en medio mundo. Para terminar de añadir emotividad, la interpretó en el funeral de la princesa trágicamente fallecida.

I WANT LOVE (2001)

Resulta tan complicado escoger únicamente cinco canciones de Elton John que, como bonus track, escuchamos su I want love, de nuevo intensa balada con un videoclip protagonizado por un doliente Robert Downey Jr. Una nueva composición intensa de un Elton, cuyo último disco es aquel Beautiful Crazy Night de 2016. Y lo dicho, ahora lo que toca es una gran gira mundial de despedida, repletita de himnos de nuestra cultura popular.