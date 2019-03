Dexter Fletcher promete un 'Rocketman' sin censura

Actualizado 25/03/2019 10:03:38 CET

MADRID, 25 Mar. (EDIZIONES) -

Tras la exigencia por parte de Paramount de eliminar una escena gay íntima en 'Rocketman', el director del filme ha recurrido a las redes sociales para aclarar la polémica. Así, Dexter Fletcher ha asegurado que el biopic de Elton John protagonizado por Taron Egerton será una película "sin restricciones".

"Estoy viendo mucha especulación sobre 'Rocketman'. ¡Eso es bueno! Todavía no está terminada, así que no son más que rumores. Ha sido y será siempre la fantasía musical sin restricciones que Paramount y los productores apoyan apasionadamente y en la que creen. Véanla ustedes mismos el 24 de mayo [En España llega el 31 de mayo]", escribió Fletcher en Twitter.

Seeing much speculation about ROCKETMAN!! That’s good! It’s still unfinished so it’s nothing but rumors. It has and always will be the no holds barred, musical fantasy that Paramount and producers passionately support and believe in. See for yourself May 24. Dx x