El festival Dock of the Bay ofrecerá una veintena de proyecciones y tres conciertos entre el 7 y el 12 de enero

DOCK OF THE BAY

Publicado 27/12/2018 18:27:19 CET

El certamen donostiarra contará con un seminario de investigación y una nueva sección que combinará el cine con la música en directo

SAN SEBASTIÁN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XII edición del Festival de Cine Musical Documental Dock of the Bay se extenderá entre el 7 y el 12 de enero por diversos puntos de San Sebastián para ofrecer una veintena de proyecciones, tres conciertos, un seminario de investigación y una nueva sección que combinará el cine con la música en directo.

La directora del festival, Eva Rivera, ha presentado los detalles del programa, acompañada por el responsable de la unidad de cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, y del jefe de servicio de Promoción Cultural y Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Patxi Presa, en una rueda de prensa en la que ha explicado que este festival donostiarra "encara una edición muy rumiada, fruto de la reflexión en torno a la identidad y al rumbo del Dock of the Bay, una cita consolidada y de público extenso que quiere seguir avanzando y seguir siendo atractiva".

Según ha explicado, en esta edición la oferta fílmica del festival contará con 19 destacados documentales, producciones que han recibido más de una decena de premios internacionales, y que se proyectarán en los cines Trueba y en el Teatro Principal de la capital guipuzcoana.

Sobre la Sección Oficial, Rivera ha destacado la "búsqueda de nuevas formas narrativas" en las películas a competición, así como el interés por estrenar producciones vascas, como 'Bashaideak' y 'Lou', y el importante papel en esta edición del cine hecho por mujeres.

A este respecto, ha subrayado "el compromiso con la reivindicación de la figura femenina dentro del documental musical" y ha señalado que tres de las producciones a competición están dirigidas por mujeres y seis de los 19 documentales cuentan con protagonistas femeninas.

Además de los nueve títulos que competirán por el Premio al Mejor Documental, el Premio del Público y el Premio Diputación Foral de Gipuzkoa, la sección Perfect Day repasará lo más destacado del género en el panorama internacional.

Se proyectarán siete títulos entre los cuales destacan 'Matangi, Maya, M.I.A.', ópera prima británica en torno a la figura de la cantante, compositora, pintora y directora M.I.A, que ha recibido, entre otros, el Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance y que se estrenará en exclusiva para el público del Dock of the Bay.

También podrá verse 'My Generation', un viaje por el Swinging London de la década de los 60 de la mano de Michael Caine; 'Rudeboys a story of Trojan Records', que recoge la historia de Trojan Records, uno de los sellos discográficos más icónicos de la historia; 'Studio 54', la película de clausura del festival, en torno a la mítica sala de fiestas de los años 70; o 'Camarón: Flamenco y Revolución', documental sobre el cantaor que revolucionó el flamenco del siglo XX.

'Camarón' y 'M.I.A', junto con 'Cantares de una revolución', documental en el que Nacho Vegas recoge el cancionero asturiano a través de la historia de una revolución olvidada, forman la sección transversal 'Children of the Revolution'. "Tres filmes de diversas secciones, y tres figuras de la canción, que a través del cine y de la música nos plantean preguntas sobre la disidencia y sobre las realidades que se mueven al margen de lo convencional", ha apuntado Rivera.

Estos tres documentales "entran en diálogo" con la película protagonista de la sección retrospectiva 'Paint it Black'. Se trata de 'Mientras el cuerpo aguante' (1982), un clásico de culto del cine español, dirigido por Fernando Trueba en torno a la figura de Chicho Sánchez Ferlosio, filósofo y cantautor anarquista.

DOCK LIVE

Este año el festival Dock of the Bay inaugura la sección Dock Live, un espacio en el que los asistentes podrán disfrutar de proyecciones audiovisuales con música en directo.

En colaboración con Tabakalera y Kultxa Kultur Kluba, el ciclo 'Banda Sonora Original' ofrecerá proyecciones con música en directo. 'The Hill' (La colina, 1965), drama bélico dirigido por Sidney Lumet, irá acompañado de una banda sonora creada e interpretada para la ocasión por el dúo asturiano Elle Belga, y la compositora y cellista Maite Arroitajauregi Mursego pondrá música en directo a la pieza de video-arte 'Respirar Correr Mirar', de Virginia García del Pino.

Por su parte, el grupo La habitación roja ofrecerá un concierto acústico tras la proyección de 'In the Middle of Norway', cortometraje documental sobre la doble vida del cantante de la banda en Noruega.

SECCIONES PARALELAS

Entre los eventos paralelos, el apartado Nuevos Públicos acerca el género del documental musical y la afición por el cine a los estudiantes guipuzcoanos. Este año podrán disfrutar del documental 'I Used to be Normal: A Boyband Fangirl Story', "una divertida aproximación a la vida de un grupo de niñas y mujeres aficionadas a boybands como Backstreet Boys, Take That o One Direction", ha destacado la directora.

Asimismo, el análisis fílmico estará presente en el seminario 'La música, la imagen, el relato', que se preguntará por "la necesidad del relato en una época de discursos líquidos". Este seminario se celebrará en la Sala Z de Tabakalera gracias a la colaboración del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Fomento de San Sebastián.

La música también estará presente y pondrá la nota más festiva dentro del festival con las sesiones Dabadock!. El concierto de King Khan and Bbq show y la fiesta de clausura a cargo de los dj's Sugar & Spice, Miqui Puig y Arbi Squas, en el Dabadaba,; además de la Fiesta Keler Dock de la mano del dj local Axel Casas, en la cripta del Convent Garden.