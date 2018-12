Iggy Pop, The Chemical Brothers, Robyn y Disclosure, entre las nuevas confirmaciones de Mad Cool Festival 2019

Actualizado 20/12/2018 14:08:58 CET

ENTREVISTA - Mad Cool quiere "crecer a lo ancho" con dos ediciones al año y más actividades en Madrid

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mad Cool Festival 2019 ha anunciado este jueves la incorporación a su cartel de una veintena de nombres entre los que destacan The Chemical Brothers, Iggy Pop, Disclosure (DJ set), Robyn, Miles Kane, Sharon Van Etten, Years & Years y Vince Staples.

También se apuntan a la cuarta edición del festival madrileño Delaporte, Doblecara, Eric Prydz, George Fitzgerald, Haai, H.E.R., Jasss, Lala Lala, Le Butcherettes, Mitú, Nao, Tokimonsta, Valeras y Yonaka.

La cuarta edición del Mad Cool tendrá lugar del 11 al 13 de julio de 2019 en en el recinto de IFEMA - Valdebebas, al que se trasladó este año el festival madrileño tras sus dos primeras ediciones en La Caja Mágica.

En el cartel estaban ya bandas como The Cure, The Smashing Pumpkins, The 1975, Bon Iver, The National, Vampire Weekend, Noel Gallagher, Vetusta Morla, Greta Van Fleet o The Hives, entre otros muchos. Abonos en www.madcoolfestival.es.