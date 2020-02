Judas Priest celebra medio siglo con '50 Heavy Metal Years Tour'

Actualizado 24/02/2020 17:26:17 CET

MADRID, 24 Feb. (EDIZIONES) -

Judas Priest van a celebrar su medio siglo de actividad musical con '50 Heavy Metal Years Tour', una gira extensa con la que recorrerán Estados Unidos el próximo otoño -antes de eso darán una buena vuelta por Europa desde mayo hasta agosto-..

Para esta ocasión tan especial, el grupo británico pionero del heavy metal contará con Sabaton como artista invitado, haciendo un cartel doble bien interesante para sus fans.

La banda adelanta que tendrá un montaje escénico "espectacular" y que hará una selección de canciones de todos estos años de heavy metal. "Estamos deseando levantar nuestros cuernos de nuevo con vosotros", remarcan.

Mientras tanto, el grupo ha comenzado las sesiones de trabajo de su próximo álbum, continuación de 'Firepower' (2018), con el que consiguieron la posición más alta en la lista de ventas de Estados Unidos al llegar al número 5.

FECHAS DE LA GIRA EN EEUU

Sep. 09 - Oxon Hill, MD @ MGM National Harbor

Sep. 11 - Uniondale, NY @ Nassau Coliseum

Sep. 12 - Ledyard, CT @ Foxwoods Casino Arena

Sep. 14 - Philadelphia, PA @ The Mann Center

Sep. 15 - Newark, NJ @ Prudential Center

Sep. 17 - Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion

Sep. 18 - Orlando, FL @ Central Florida Fair - Rebel Rock Fest

Sep. 21 - Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

Sep. 23 - Detroit, MI @ Fox Theatre

Sep. 24 - Youngstown, OH @ Covelli Centre

Sep. 26 - Chicago, IL @ Rosemont Theatre

Sep. 27 - Minneapolis, MN @ The Armory

Sep. 29 - Milwaukee, WI @ Miller High Life Theatre

Sep. 30 - St. Louis, MO @ Saint Louis Music Park

Oct. 02 - Oklahoma City, OK @ The Zoo Amphitheatre

Oct. 03 - Dallas, TX @ Pavilion at Toyota Music Factory

Oct. 05 - Austin, TX @ HEB Center

Oct. 06 - San Antonio, TX @Freeman Coliseum

Oct. 08 - Albuquerque, NM @ Resort and Casino

Oct. 09 - Denver, CO @ The Mission Ballroom

Oct. 11 - Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

Oct. 13 - Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre

Oct. 15 - Los Angeles, CA @ Microsoft Theater

Oct. 17 - Las Vegas, NV @ Zappos Theatre at Planet Hollywood