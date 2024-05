Julio Martí, director de Noches del Botánico: "Los programas con mujeres son los que más apoyo del público necesitan"

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El director artístico del festival madrileño Noches del Botánico, Julio Martí, ha asegurado que llegar a la paridad entre artistas femeninas y masculinos "cuesta lo suyo" y defiende que este tipo de programaciones con mujeres son las que "más apoyo" del público necesitan.

"Probablemente es el año que más mujeres hay. Llegar a la paridad cuesta lo suyo, pero aún así creo que tenemos muchos programas con mujeres y, además, son los que más apoyo de público necesitan. Ahora mismo te puedo dar el dato de conciertos maravillosos de mujeres que tienen muchas entradas a la venta aún. Por lo tanto, es una apuesta y esperamos que el público reaccione ante ella", ha añadido Martí en una entrevista con Europa Press, para explicar que en esta edición hay un total de 31 mujeres cabezas de cartel.

Aun así, el codirector del festival, Ramón Martín, ha recalcado que no se trata "solo de la matemática", por lo que si hay mujeres en el cartel es porque creen que son artistas "extraordinarias" y porque es su "filosofía".

"No es tanto cumplir el objetivo este de la paridad, lo importante es la filosofía. Hay que abrir la puerta siempre que se pueda, además con buenas propuestas, no ya solo por buscar la aritmética, sino que son propuestas interesantes de todo tipo. Hay esa sensibilidad, se nota que no vamos a buscar hay cincuenta, cincuenta, buscamos los números", ha explicado Martín.

En ese sentido, ambos directores han celebrado que la sociedad avise de esta necesidad de ver a más mujeres sobre los escenarios, y Martí ha señalado que ahora mismo las mujeres "son más agresivas" y desde sus propios equipos llaman la atención cuando no hay suficiente presencia femenina.

140.000 ENTRADAS VENDIDAS, 16 CONCIERTOS 'SOLD OUT'

Noches del Botánico, que tendrá lugar en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, se alargará hasta 54 fechas entre este 4 de junio y el 31 de julio, y según han confirmado sus directores, ha vendido 140.000 entradas por el momento.

Además, cuando queda menos de un mes para que Mitski de el pistoletazo de salida el 4 de junio, hay 16 conciertos en los que han tenido que colgar el cartel de 'todo vendido': PJ Harvey, Mikel Izal, Status Quo, Tom Jones, Queens of The Stone Age, Lori Meyers, Pretenders, Loreena Mckennitt, Julieta Venegas, Take That, Simple Minds, Toto, Mitski, Rawayna y Pixies.

Bajo el compromiso de ser sostenibles y respetar los precios accesibles, los directores Martí y Martín han asegurado que aunque viven en un mercado "muy agresivo" en el que cada vez hay más festivales, hacer Noches del Botánico en ese entorno es "un milagro".

Aun así, son conscientes de que el consumo de música en directo está cambiando y Martí ha explicado que no cree que vaya a haber un aumento de festivales, pero sí que pronostica que habrá una vuelta al concierto individual, pequeño o grande, como es el caso de Taylor Swift en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Socialmente hay un cambio generacional. Nosotros hemos notado que antes la gente que iba a los conciertos, realmente iba a los conciertos, ibas a ver al grupo porque te sabías su materia. Ahora, sobre todo con los nuevos 'hits' musicales en lo urbano, los festivales son mucho más sociales", ha concluido Martín.