Luz Casal: "Hay rechazo a cumplir años y hay rechazo, especialmente, a la mujer madura"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante gallega Luz Casal, que comienza su gira europea y por España este verano, ha asegurado que en la sociedad actual hay un rechazo a "cumplir años" , especialmente, cuando se trata de "la mujer madura" artista, aunque ha precisado que a ella no le afecta de manera "clara".

"Hay rechazo a cumplir años, especialmente hay un rechazo a la mujer madura. No tanto como al hombre, que siempre ha sido considerado de otra manera. Si hablo en primera persona yo no puedo verme afectada de manera muy clara por eso. Pero musicalmente hay una tendencia a potenciar lo que es muy joven, frente a lo que es más maduro", ha explicado Casal en una entrevista con Europa Press, para luego bromear diciendo que a ella le gusta "la fruta madura".

Aun así, la cantante ha celebrado "las últimas novedades" musicales en España y ha asegurado que no se reconoce como una persona que rechace "lo más nuevo", haciendo referencia a su última colaboración con el joven artista Bronquio, al que se ha unido para realizar una versión de 'El canto del gallo', de Radio Futura.

"Hay cosas que me pueden interesar más o menos, o directamente no interesarme, pero me produce mucha ilusión descubrir planteamientos sonoros distintos, interpretaciones distintas, letras que hablan con un vocabulario distinto", ha añadido.

Precisamente, la versión de Casal y Bronquio de 'El canto del gallo' nace de la necesidad de la artista gallega de "aportar algo nuevo" en su gira y para hacerla, Casal tuvo que ponerse en contacto con el vocalista de Radio Futura, Santiago Auserón, para informarle de que iba a "prescindir de un par de estrofas".

"La letra es muy extensa, eso para empezar. Y luego, había, sobre todo, una estrofa que era cómo era la relación del músico con una chica. Yo no me sentía capaz de hacerla, no me identificaba con ella", ha explicado Casal.

"EL PATRIMONIO FOLCLÓRICO EN ESPAÑA ES ENORME"

La vuelta al "folclore" --que califica de "patrimonio enorme"-- por parte de los más jóvenes en España es algo que la gallega ha celebrado, al tiempo que ha animado a que los artistas usen "esas raíces" para hacer propuestas en géneros amplios.

"Me parece estupendo que haya propuestas que tengan que ver con esas raíces, hechas por gente joven y además en registros, en géneros amplios. Puede estar el folclore mezclado con la electrónica y conviven perfectamente", ha señalado la artista, que además ha reivindicado que "todas estas propuestas" estén "bien difundidas".

Luz Casal estrenó el pasado año 'Las ventanas de mi alma', un álbum que la llevó a hacer más de 50 conciertos y que en este 2024 defenderá en más de 30 actuaciones. Por ello, ha asegurado "estar acostumbrada a tener trabajo".

"No estoy en la música para aburrirme, no estoy en la música para hacer lo que he hecho hace quince años. Para mí, estar en la música es estar viva y estar viva significa que te mueves en territorios a veces que nunca has tocado. Es aventura, ansias de crecer, de mejorar, de ver hasta dónde eres capaz de llegar y en ese sentido siempre estoy abierta, nunca cierro las puertas a ninguna posibilidad", ha concluido.