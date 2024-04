Manuel Turizo, sobre la rapidez de la industria musical: "Nos ha abierto la puerta a dejarnos explotar"

El cantante Manuel Turizo posa durante un junket en el Hotel Four Seasons, a 18 de abril de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista colombiano Manuel Turizo cree que no se puede "quejar" de la rapidez de la industria musical porque sin "la cantidad de información" actual, él no estaría donde está, y ha recalcado que esa forma de consumo le ha abierto la puerta a dejarse "explotar" y vivir de lo que le gusta.

"Es lo que hay, tenemos que trabajar con lo que hay. No podemos quejarnos ni nada porque, por otro lado, eso nos ha abierto la puerta a dejarnos explotar y vivir de lo que nos gusta. Sí, está ese lado negativo de que todo pasa mucho más rápido, pero está el lado positivo de que si no hubiera sido por esa cantidad de información, la facilidad de información que llega, yo nunca hubiera estado aquí", ha agregado el artista en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, Turizo ha asegurado que aunque "las cosas dejan de ser novedad mucho más rápido", el consumo de música actual ha permitido que solo con su primera canción, 'Una lady como tú', él sonase en "los clubes" españoles.

"Con mi primera canción, sin haber pisado Europa una sola vez en mi vida, sin saber ni siquiera cómo se veía España, estaba sonando aquí. En los antros y en los clubes de aquí, ajeno a todo eso. Eso pasó gracias a esa facilidad de información que tenemos ahora", ha explicado.

Turizo estrena 'Bahamas', una colaboración con el granadino Saiko, quien lidera las listas de éxitos en España con temas como 'DESATAAA' o 'Una bachata', y a quien el colombiano ha descrito como un artista con "un estilo muy marcado".

"El estilo puede cambiar, es normal, pero ahora mismo él lo tiene muy marcado (...) 'Bahamas' la hicimos intentando hacer una reversión de lo que era la época de la música urbana, tipo 2009", ha dicho Turizo.

Además de Saiko, el cantante de 'El Merengue' ha realizado colaboraciones con la artista española Lola Índigo, y en ese sentido ha celebrado la "visión musical" de España, que siente que es "diferente" a la que hay, generalmente, en América.

"La visión es distinta. Las influencias que hemos tenido son diferentes aquí de allá. Allá la música mexicana, en este momento, en toda América es una locura. Aquí no. Nadie escucha eso. Las inspiraciones de la gente o las influencias de la gente son totalmente distintas, vienen de lugares diferentes", ha asegurado, mientras reconocía que se siente identificado con el momento musical español.

Precisamente, Turizo ha manifestado su alegría de que "la nueva generación" de artistas y cantantes no compitan tanto entre ellos y ha asegurado que es "chévere" trabajar con gente "talentosa", sin necesidad de "egoísmo".

"Cuando he conversado con veteranos de la música, con los que he trabajado y que llevan muchos más años, desde que yo estaba muy chiquito, ellos sí dicen que antes era muy egoísta (la industria musical). Como 'yo voy por mi camino y tú no te metes en mi carretera, tú sigues por allá'. Eso evitaba que se pudieran unir artistas y colaborar juntos. En este momento siento que esa visión cambió 100%", ha reflexionado Turizo.

Cuando logró su primer éxito, 'Una Lady Como Tú', Manuel Turizo tenía 16 años, algo que, al principio, vivió con "emoción y adrenalina", según ha expresado, pero que cuando eso pasa es necesario "caer en la responsabilidad".

"Estás envuelto, viviendo el momento, disfrutándolo y gozándolo. Después es que tú caes en la responsabilidad y dices bueno, listo. Tengo que hacer que esto funcione. Tengo que hacer que suceda y que siga hacia arriba. Es más fácil cuando haces las cosas porque te gustan. Si fuera en otra profesión que no fuera mi pasión, sería mucho más difícil", ha concluido el artista.