Marta Sánchez: "Uno de los huevos lanzados me hizo daño físico"

Marta Sánchez ha manifestado su rechazo a los hechos ocurridos contra ella este 17 de mayo en Badalona. La actuación celebrada en el Parque del Centenerio de la localidad barcelonesa coincidió con el Día Internacional contra la Homofobia. Varios individuos, a gritos de "fascista", tiraron huevos y tomates contra ella, obligando a la cantante a cancelar el show y a retirarse entre abucheos y protestas de los presentes.

En un comunicado de prensa difundido este mediodía por la Sexta, y recogido por Europa Press, la cantante responde que "no merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad". Haciendo memoria, la artista afirma que este incidente "ha sido sin duda, el peor que he sufrido en un escenario. Quiero insistir que esa letra la hice para cerrar un espectáculo que recorría mi carrera a piano y voz, y venía perfecta esa melodía, para hablar de mi vuelta a casa después de cuatro años viviendo fuera".

"Cualquiera que esté o haya estado en esa situación, estoy segura que se siente identificada con esa letra, que hice con todo mi cariño a mi país al que tanto aprecio y sin ninguna pretensión más que esa, a pesar de que haya gente que no lo vea así. El caso es que siento un total desprecio hacia los que usan la violencia para cualquier tipo de reivindicación", prosigue el escrito de la cantante madrileña.

Uno de los proyectiles impactó contra ella, golpe que la hizo "daño físico", y cree que se la usa como cabeza de turco en un problema político que afecta a toda la sociedad: "¿¡La próxima vez que serán, piedras!? ¡A dónde vamos a llegar señores! Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y me respetan".

Numerosos representantes políticos han manifestado durante todo el fin de semana su repulsa y rechazo a lo sucedido. El regidor de la localidad, Álex Pastor, reflexionó sobre el ataque a la cantante en un par de tuits: "Que la intolerancia de unos radicales no tape la gran noche que estábamos viviendo ayer. Orgulloso de que artistas de primer nivel puedan actuar en las Fiestas de Mayo de Badalona. Seguiremos trabajando por la diversidad, la tolerancia y el respeto".

Hace un año Marta Sánchez ya fue noticia por poner letra al himno de España y por cantarlo, visiblemente emocionada, durante un acto político de Ciudadanos.