Marta Sánchez, sobre su letra del himno: "Es una oportunidad para hacer algo más que La,La,La. Para eso ya está Massiel"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante Marta Sánchez ha defendido la letra que ideó para el himno de España, que considera "una buena oportunidad" para que los españoles patriotas canten el himno y hagan "algo más" que 'La, La, La', mientras asegura que "para eso", ya está la artista Massiel.

"Sería una buena oportunidad para que, los españoles que se sienten patriotas y españoles y la quieran cantar, pudieran hacer algo más que un 'la, la, la'. Para eso ya está Massiel", ha bromeado Sánchez en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, la artista ha asegurado que la letra es "una carta de amor", aunque no va "a pelear" para que sea reconocido como himno oficial, porque "los temas de palacio" no la incumben.

Así, la artista ha agradecido que "muchos miles de españoles" aplauden la letra que la artista compuso, mientras ha asegurado que le da "pena" los que no la entienden.

"La gente va dándome las gracias por la calle. Me alegra, me satisface y me sobra con saber que hay muchos miles de españoles que me la aplauden. Los que no la entiendan, pues, es una pena", ha añadido.

"LA INDUSTRIA ACTUAL ES MUY DIFERENTE A LA DE ANTES"

Marta Sánchez, que lleva más de 38 años en la industria musical, es una de las artistas confirmadas para el Universal Music Festival, que se celebra el próximo junio en el mítico Teatro Albéniz de Madrid, donde presentará su espectáculo "intimista" 'Marta de cerca', únicamente con piano y voz.

Precisamente, una de las cosas que la artista resalta durante la entrevista es la diferencia entre la industria actual y la industria en la que ella empezó, y considera que esa industria pasada "ha desaparecido en muchos aspectos" como la venta de discos o la forma de dar música al público.

"Nos hemos tenido que acostumbrar y amoldar a las nuevas generaciones, que piden la música de otra manera. Ya no es física, es mucho más digital, mucha más 'playlist' en el teléfono. Los jóvenes de hoy en día tampoco están acostumbrados a escuchar un disco entero, de arriba abajo. Les gusta mucho cambiar y salpicar en la 'playlist', alternar de estilos", ha añadido, mientras bromeaba con que "nunca, jamás en la vida" ha oído a su hija escuchar "un disco entero".

Sin embargo, Sánchez no cree que la situación de la mujer artista en la industria musical haya tenido más impulso los últimos años, y añade que, en su caso, nota el "mismo impulso que antes", porque lo ha tenido "siempre".

Y, aunque reconoce que es "un halago" que su repertorio sirva de "inspiración" para jóvenes artistas, asegura que no siente presión por ser "referente".

"Llevo casi 40 años, ya no tengo mucho que demostrar. Estoy en una parte de mi carrera en la que no me pongo esas presiones, lo que hago es disfrutar y hacer lo que me gusta, y sentir lo que me gusta, no fingir algo que no me creo. Mi legado musical está más que presente porque he hecho muchos disco. Mi forma de interpretar y de ver la música, ya la he dejado ahí", ha comentado.

Por otro lado, la autora de trabajos como 'Los mejores años de nuestra vida', 'La magia de Broadway', 'Miss Sánchez', ha asegurado que las redes sociales, en su carrera como artista, no son "vitales" para ella y celebra haberse "desarrollado" sin ellas.

"Para bien o para mal, no teníamos ese impulso de las redes y esa publicidad. Aunque yo tenga mi Instagram y mis redes con un millón de seguidores entre todas, no creo que sea tan determinante para mi música. Yo elaboré mi carrera sin ellas. No es tan vital para mí", ha concluido.