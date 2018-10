Las matemáticas resuelven el misterio de quién escribió In My Life de The Beatles

Actualizado 12/08/2018 13:13:41 CET

MADRID, 12 Ago. (EDIZIONES) -

Durante mucho tiempo, muchos han sido los que han tenido en la mente la pregunta de quién escribió In My Life de The Beatles. Ahora, y gracias a las matemáticas, el misterio que mantuvieron tanto John Lennon como Paul McCartney ha llegado a su fin gracias al estudio del profesor Jason Brown, Mark Glickman y Ryan Song, matemáticos de Harvard.

Esta curiosa disputa entre los dos integrante de la banda de pop comenzó en 1980, cuando Lennon aseguró durante una entrevista que el tema era suyo y que McCartney le ayudó a componerlo. Sin embargo, este último, también durante una entrevista, contradijo cuatro años más tarde a Lennon: "Olvidó o no pensó que yo escribí la canción".

Desde entonces nadie había logrado descifrar cuál de los dos músicos fue el verdadero creador de In My Life. Pero según informa NPR, Brown ha conseguido, junto a Glickman y Song, averiguar tan enrevesado enigma que ha permanecido tanto tiempo en el aire... "John Lennon escribió In My Life", esa es la conclusión de la investigación.

No obstante, el matemático de Stanford Keith Devlin ha expuesto cómo consiguieron sus tres compañeros llevar a cabo tan arduo escudriñamiento. El estudio matemático está basado en el modelo Bolsa de palabras, en el cual se ignora el orden de las palabras para interpretar documentos, es decir, se altera el orden gramatical. "Se remonta a la década de 1950. Es un término utilizado por los científicos que crearon los filtros anti-spam", dijo.

"Es bastante definitivo. Lennon escribió In My Life", aseveró. El ejemplo más claro de este algoritmo es la medición que emplea Twitter para calcular el feed de una persona. Traducido al sondeo de Brown, Glickman y Song, significa que analizaron unas 70 melodías de The Beatles. El resultado fueron varias bolsas de "notas y acordes" en lugar de palabras.

"Descubrieron que había 149 transiciones distintas entre las notas y los acordes que están presentes en todas las canciones de The Beatles. Y esas transiciones eran exclusivas de una u otra persona. Cuando se hacen los cálculos contando los pedacitos únicos de cada integrante, la probabilidad de que McCartney lo escribiera fue de .018, el equivalente a cero", remató.