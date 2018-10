Metallica en Madrid y Barcelona en 2019: Entradas a la venta este viernes

Actualizado 28/09/2018 10:37:03 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de varios días de preventas a través de diferentes canales, las entradas para los conciertos de Metallica en mayo de 2019 en Madrid y Barcelona se ponen a la venta general este viernes 28 de septiembre a las 10:00 horas.

Las citas con la banda estadounidense, que regresa a España tras su visita del pasado mes de febrero, serán el 3 de mayo en IFEMA - Valdebebas y 5 de mayo en el Estadio Olímpico de la Ciudad Condal.

Las entradas se pueden comprar a partir de las 10:00 horas en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster -es decir, también en Fnac, Halcón Viajes y Viajes Carrefour-.

Las entradas para Madrid cuestan desde 85 hasta 125 euros (más gastos de distribución) y las de Barcelona desde 65 hasta 125 euros (también más gastos de distribución). Los teloneros serán Ghost y Bokassa.

Metallica volverá de esta manera Europa para protagonizar desde el 1 de mayo al 25 agosto una gira de estadios abiertos y parques, que incluye además un concierto en un castillo.

Empezando el 1 de mayo de 2019 en el Estadio Restelo de Lisboa, las 25 nuevas citas confirmadas de Metallica: Worldwired Tour, con las que recorrerán 20 países, incluyen una docena de ciudades donde no realizaron parada durante la etapa anterior del tour, entre las que se encuentran Milán, Zúrich, Dublín, Bruselas (donde no tocan desde 1988) Berlín, Moscú, Varsovia, Bucarest, Gotemburgo así como en Trondheim (Noruega), Hämeenlinna (Finlandia) y Tartu (Estonia), tres ciudades en la que nunca antes han actuado.

ENTRADAS ESPECIALES

Teniendo por delante este tipo de itinerario, está de nuevo disponible The Wherever I May Roam Black Ticket, una entrada que permite el acceso a pista en cualquiera de los shows que Metallica ofrecerá en Reino Unido y Europa en 2019.

Desde la Á(msterdam) a la Z(úrich) y sin olvidar lo puntos intermedios, los titulares que posean un Black Ticket necesitan únicamente hacer una reserva online de los espectáculos a los que quieran asistir como máximo 48 horas antes de cada show. Un número limitado de 750 Black Tickets saldrán a la venta por 598 euros. Para más información visita CID Entertainment.

Cada entrada de esta gira adquirida en los puntos oficiales (livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster) incluirá una copia física o digital del último álbum de la banda, Hardwired... To Self-Destruct, el décimo de su carrera. Los fans recibirán un e-mail informativo del punto de venta con información sobre cómo canjear el disco.

Y de nuevo, con cada ticket se podrá acceder a la descarga gratuita en MP3 del concierto o conciertos a los que se haya asistido, mezclados y masterizados por el equipo responsable de Hardwired... To Self-Destruct. Esta descarga completa se podrá obtener escaneando o introduciendo el código de barras de las entradas en LiveMetallica.com/scan.

Las entradas de experiencia mejorada estarán presentes también en esta gira gracias a la asociación con CID Entertainment. Las tres opciones de experiencias especiales incluyen Premium Tickets y ventajas como acceso preferente al recinto y una visita al museo "Memory Remains" para conocer a los miembros del grupo. Visita CID Entertainment para obtener más detalles.